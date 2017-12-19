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Наиль Измайлов: сыграть достойно в Лиге чемпионов - это не значит выйти в следующий раунд или попасть в Лигу Европы

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов поделился мнением о выступлении клуба на групповом этапе Лиги чемпионов.

"На сегодняшний день для нашей команды это в первую очередь турнир, позволяющий получить бесценный опыт выступлений на международной арене и сыграть с именитыми соперниками. У многих ребят такие матчи случились впервые в жизни. Получив эту бесценную практику, игроки продолжат прогрессировать и расти. Я оцениваю общий показатель клуба в ЛЧ как позитивный, к тому же ещё перед началом сезона была чётко сформулирована задача: сыграть в Лиге чемпионов достойно. Достойно — это не значит выйти в следующий раунд или попасть в Лигу Европы. Достойно — это выступить на пределе своих возможностей, сделать правильные выводы и повысить общее качество футбола", — цитирует Измайлова RT.
Теги: Спартак
Сегодня, 18:49
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№1 Написал: 1111111111 (Сегодня, 18:56) #
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позиция неудачников!
Регистрация: 17.06.2016
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