Юрий Белоус: Карпин не привык работать в тех условиях, которые его могут ожидать в "Ростове"

Экс-генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус поделился своим мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера желто-синих.– Нужно понимать, что город имеет свою специфику. Если удалось в клубе наладить ритмичное финансирование, когда зарплата, неважно большая или маленькая, но приходит всегда в срок, то это одно дело. Если будут задержки по три-четыре месяца – другое. Карпин в таких условиях работать не привык. Потому что тогда сложно управлять футболистами. Что касается самого решения тренера, то, считаю, оно правильное. Это лучше, чем сидеть без работы. Тренер должен быть постоянно в спортивном тренинге,.– Да. Во-первых, он еще молод, но уже имеет достаточный опыт, в том числе и заграничный, и работы в топ-клубе. В "Спартаке", кстати, он работал не только тренером, но и менеджером, поэтому и такого опыта хватает. Единственное, что смущает, это финансовая ситуация.– По моей информации, все летние продажи прошли мимо клуба, по крайней мере, большая их часть. И, к сожалению, на финансовом благосостоянии "Ростова" не сказались. Но, на сколько я знаю, после прихода нового человека в президенты клуба (Арташеса Арутюнянца – прим.) есть надежда на улучшение ситуации. Все-таки он вложил свои личные средства в клуб.– Его уровень – это борьба во второй восьмерке РФПЛ, за место с 10-е по 14-е. Все-таки в самом конце трансферного окна ушли важны футболисты. Сопоставимой замены им найти не удалось.– Конечно, в топ-клуб попасть будет сложно. Но у нас есть тренеры, который за карьеру потренировали чуть ли не 20-30 клубов. Повторюсь, многое будет зависеть от того, как Карпин сработается с менеджментом. Кто ему будет помогать. Город непростой, что присуще югу России, где много решается по знакомству и блату. К этому нужно очень серьезно подходить. Невозможно добиться результатов со слабым менеджментом.