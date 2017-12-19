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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрий Белоус: Карпин не привык работать в тех условиях, которые его могут ожидать в "Ростове"
Экс-генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус поделился своим мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера желто-синих.
– Нужно понимать, что город имеет свою специфику. Если удалось в клубе наладить ритмичное финансирование, когда зарплата, неважно большая или маленькая, но приходит всегда в срок, то это одно дело. Если будут задержки по три-четыре месяца – другое. Карпин в таких условиях работать не привык. Потому что тогда сложно управлять футболистами. Что касается самого решения тренера, то, считаю, оно правильное. Это лучше, чем сидеть без работы. Тренер должен быть постоянно в спортивном тренинге,.
– Если опустить специфику, о которой вы говорили, то тренер Карпин для команды "Ростов" – это хороший вариант?
– Да. Во-первых, он еще молод, но уже имеет достаточный опыт, в том числе и заграничный, и работы в топ-клубе. В "Спартаке", кстати, он работал не только тренером, но и менеджером, поэтому и такого опыта хватает. Единственное, что смущает, это финансовая ситуация.
– Какая она сейчас в клубе? После летних продаж лучше не стало?
– По моей информации, все летние продажи прошли мимо клуба, по крайней мере, большая их часть. И, к сожалению, на финансовом благосостоянии "Ростова" не сказались. Но, на сколько я знаю, после прихода нового человека в президенты клуба (Арташеса Арутюнянца – прим.) есть надежда на улучшение ситуации. Все-таки он вложил свои личные средства в клуб.
– На что способен состав "Ростова"?
– Его уровень – это борьба во второй восьмерке РФПЛ, за место с 10-е по 14-е. Все-таки в самом конце трансферного окна ушли важны футболисты. Сопоставимой замены им найти не удалось.
– Если у Карпина не получится в "Ростове", это будет третий неудачный опыт подряд – после "Мальорки" и армавирского "Торпедо". Приговор?
– Конечно, в топ-клуб попасть будет сложно. Но у нас есть тренеры, который за карьеру потренировали чуть ли не 20-30 клубов. Повторюсь, многое будет зависеть от того, как Карпин сработается с менеджментом. Кто ему будет помогать. Город непростой, что присуще югу России, где много решается по знакомству и блату. К этому нужно очень серьезно подходить. Невозможно добиться результатов со слабым менеджментом.
"Матч ТВ"
– Нужно понимать, что город имеет свою специфику. Если удалось в клубе наладить ритмичное финансирование, когда зарплата, неважно большая или маленькая, но приходит всегда в срок, то это одно дело. Если будут задержки по три-четыре месяца – другое. Карпин в таких условиях работать не привык. Потому что тогда сложно управлять футболистами. Что касается самого решения тренера, то, считаю, оно правильное. Это лучше, чем сидеть без работы. Тренер должен быть постоянно в спортивном тренинге,.
– Если опустить специфику, о которой вы говорили, то тренер Карпин для команды "Ростов" – это хороший вариант?
– Да. Во-первых, он еще молод, но уже имеет достаточный опыт, в том числе и заграничный, и работы в топ-клубе. В "Спартаке", кстати, он работал не только тренером, но и менеджером, поэтому и такого опыта хватает. Единственное, что смущает, это финансовая ситуация.
– Какая она сейчас в клубе? После летних продаж лучше не стало?
– По моей информации, все летние продажи прошли мимо клуба, по крайней мере, большая их часть. И, к сожалению, на финансовом благосостоянии "Ростова" не сказались. Но, на сколько я знаю, после прихода нового человека в президенты клуба (Арташеса Арутюнянца – прим.) есть надежда на улучшение ситуации. Все-таки он вложил свои личные средства в клуб.
– На что способен состав "Ростова"?
– Его уровень – это борьба во второй восьмерке РФПЛ, за место с 10-е по 14-е. Все-таки в самом конце трансферного окна ушли важны футболисты. Сопоставимой замены им найти не удалось.
– Если у Карпина не получится в "Ростове", это будет третий неудачный опыт подряд – после "Мальорки" и армавирского "Торпедо". Приговор?
– Конечно, в топ-клуб попасть будет сложно. Но у нас есть тренеры, который за карьеру потренировали чуть ли не 20-30 клубов. Повторюсь, многое будет зависеть от того, как Карпин сработается с менеджментом. Кто ему будет помогать. Город непростой, что присуще югу России, где много решается по знакомству и блату. К этому нужно очень серьезно подходить. Невозможно добиться результатов со слабым менеджментом.
"Матч ТВ"
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