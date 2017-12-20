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Борис Игнатьев: Промес – лучший нападающий 2017 года

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, подводя итоги уходящего года, назвал лучшего, на его взгляд, нападающего 2017 года в российской футбольной Премьер-Лиге.

"Квинси Промес – лучший нападающий 2017 года. У Квинси очень хорошая скорость, ментальные качества, он не боится и умеет обыгрывать. Соперники об этом прекрасно знают, поэтому используют против него групповой метод игры. Практически в любой ситуации Промес находит новые направления для развития атак, чем ценен для "Спартака", - цитирует Игнатьева "Чемпионат.сом".
Теги: Игнатьев Промес
Сегодня, 16:28
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