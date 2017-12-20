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Ринат Билялетдинов: на данный момент тема переезда Динияра в Хабаровск неактуальна

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов, о назначении которого было объявлено 20 декабря, рассказал, стоит ли ждать в команде Динияра Билялетдинова, который ныне выступает за литовский "Тракай".

"Честно скажу – давно не виделись. Он был на отдыхе, потом я улетел, и мы разминулись. Пока мы с ним не разговаривали, поэтому даже не знаю, какие у него сейчас варианты. Уверен, он разберётся.

Что касается возможного перехода Динияра в "СКА-Хабаровск", пока вы не спросили, даже не думал об этом. Я пока даже сам себя об этом не спрашивал. На данный момент — это не актуально", - цитирует Билялетдинова "Чемпионат.сом".
Теги: Билялетдинов Р. СКА-Хабаровск
Сегодня, 22:58
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№3 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 23:25) #
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Болеет за:
«Факел»
Ну а что, посмотрел его статистику: 9 матчей и 7 голов. И пусть команда уровня нашей второй лиги. У Павлюченко, для сравнения, 12 матчей и 9 голов за команду 2 лиги.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№2 Написал: grisha (Сегодня, 23:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
и Марата...другого сына пусть возьмёт в помощники главного тренера...

И дедушку с бабушкой в штаб - клуб бюджетный, у него украсть дело чести каждого российского гражданина
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:04) #
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online

и Марата...другого сына пусть возьмёт в помощники главного тренера....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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