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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Ринат Билялетдинов: на данный момент тема переезда Динияра в Хабаровск неактуальна
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов, о назначении которого было объявлено 20 декабря, рассказал, стоит ли ждать в команде Динияра Билялетдинова, который ныне выступает за литовский "Тракай".
"Честно скажу – давно не виделись. Он был на отдыхе, потом я улетел, и мы разминулись. Пока мы с ним не разговаривали, поэтому даже не знаю, какие у него сейчас варианты. Уверен, он разберётся.
Что касается возможного перехода Динияра в "СКА-Хабаровск", пока вы не спросили, даже не думал об этом. Я пока даже сам себя об этом не спрашивал. На данный момент — это не актуально", - цитирует Билялетдинова "Чемпионат.сом".
"Честно скажу – давно не виделись. Он был на отдыхе, потом я улетел, и мы разминулись. Пока мы с ним не разговаривали, поэтому даже не знаю, какие у него сейчас варианты. Уверен, он разберётся.
Что касается возможного перехода Динияра в "СКА-Хабаровск", пока вы не спросили, даже не думал об этом. Я пока даже сам себя об этом не спрашивал. На данный момент — это не актуально", - цитирует Билялетдинова "Чемпионат.сом".
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