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ФИФА: благодарим господина Мутко за ответственный шаг

В ФИФА прокомментировали решение вице-премьера РФ Виталия Мутко временно покинуть пост главы РФС в связи с разбирательствами в судах.

"В ФИФА с пониманием относятся к решению Мутко оставить пост, которое в том числе продиктовано интересами чемпионата мира — 2018 в России. ФИФА благодарит господина Мутко за этот ответственный шаг и проделанную к этому моменту работу по подготовке к проведению в стране мундиаля. Данное решение не окажет влияния на успешную организацию чемпионата мира. Мы продолжим плодотворно сотрудничать с правительством России, РФС и местным оргкомитетом. В ближайшие дни проведём обсуждения со всеми сторонами и согласуем дальнейшие шаги", — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА, опубликованном в "твиттере" журналиста AP Роба Харриса.

"Чемпионат.сом"
Теги: Мутко
Сегодня, 03:43
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№3 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 07:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ваще то нормальные пацаны в старые добрые времена стрелялись!К Мудилко это не относится.
Регистрация: 2.04.2012
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 05:41) #
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Болеет за:
«Терек»
Надеюсь, что Виктор Леонтьевич Мутко скоро вернётся на свой пост, и уничтожит академии смешного краснодара и унылейшей дрезинки, которые за 10 лет могут вырастить 1 футболиста, но просрать денег, как на 156 таких же.
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 03:49) #
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