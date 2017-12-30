Магомед Адиев вошел в тренерский штаб "Ахмата"

Бывший футболист "Ахмата" Магомед Адиев вошел в тренерский штаб команды, сообщает пресс-служба клуба.Ранее он работал наставником команды ПФЛ "Легион-Динамо" из Махачкалы. С 2013 по 2016 год возглавлял "Терек-2".