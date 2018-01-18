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Борис Игнатьев: уже есть предложение от одного клуба РФПЛ

Тренер Борис Игнатьев сообщил, может продолжить работу в одном из клубов РФПЛ.

"Что касается моих дальнейших планов, сейчас говорить о них преждевременно. После вчерашних событий я еще не получил на руки трудовую книжку. В любом случае, пока позволяет здоровье, хотелось бы и дальше заниматься футбольной деятельностью и делать все во благо отечественного спорта. Уже есть предложение от одного клуба РФПЛ, но, кто именно мне сделал предложение, по понятным причинам я говорить не могу", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
Теги: Игнатьев
Сегодня, 22:35
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№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:15) #
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online

Борис Петрович....Пусть эта работа Вам будет в радость.....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:54) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Мэйби ФКЛМ? smirk


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Dolores O'Riordan
Регистрация: 2.05.2014
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