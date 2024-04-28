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Тренер "Спартака" Слишкович: мы знали, что против "Локомотива" придется защищаться в низком блоке

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Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Владимир Слишкович прокомментировал победу своей команды над "Локомотивом" (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Важно было выиграть сегодня, у "Локомотива" очень хорошие игроки. Мы понимали, что будет тяжело. Мы знали, что будут моменты, когда придется защищаться в низком блоке - прекрасно это сделали. Два гола после стандартов - надо поработать над этим. В решающий момент на одном стандарте можно выиграть или проиграть игру. Горжусь ребятами - они еще раз показали, что команда есть", - поделился Слишкович.

Московский "Спартак" одолел "Локомотив" в столичном дерби в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги. В составе "красно-белых" голами отличались вингеры Тео Бонгонда (с пенальти) и Хесус Медина, а победный мяч записал на свой счет защитник Даниил Хлусевич.

Победа над "Локомотивом" стала для Владимира Слишковича второй во главе московского "Спартака". Ранее "красно-белые" разгромили в 25-м туре РПЛ "Ростов" (5:1). Игры же с "Зенитом" в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России и с ЦСКА в перенесенном 21-м туре завершились с одинаковым счетом 0:0.

Источник: "Матч ТВ"

Владимир Слишкович Спартак Локомотив
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