Эванс Кангва: не забив в пустые ворота "Фенербахче", упал и зарыдал

Нападающий тульского "Арсенала" Эванс Кангва отметил, что не увидел серьезной разницы в чемпионатах Турции и России.– Да, кажется, это был в "Уотфорд". Но у меня возникли проблемы с визой. Я не мог лететь в Англию, поэтому отправился в Испанию, в "Рекреативо".– Какой-то серьезной разницы в уровне чемпионатов я пока не почувствовал. Просто в Турции сейчас больше выступает звезд, известных футболистов, которые ранее блистали в Европе и в мире.– Могу вспомнить один из самых эмоциональных. Мы играли с "Фенербахче", шло добавленное время, и у меня был реальный шанс забить, причем в пустые ворота. Но я этого не сделал... Представляете? Если бы мы выиграли, то сохранили бы шансы остаться в высшей лиге. И тогда я упал на землю и зарыдал. Да, не скрою, я действительно заплакал от досады.– Это был первый раз.– Нет. Я же играл в команде-аутсайдере. Мы не имели права никому проигрывать. Бились – просто не получилось...