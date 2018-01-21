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Антон Заболотный: ЦСКА не давал жилья, скитался у друзей с мамой, было очень страшно за себя

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный рассказал о своей карьере и планах на будущее.

"Была сложная ситуация. ЦСКА не давал жилья, скитался у друзей с мамой. Было очень страшно за себя, за свое будущее. Но я переборол это и доказал, что достоин этого. В "Факеле" все катилось вниз и катился вместе с этим я. Ходил вечером и думал: ниже некуда, дальше только КФК. Ты разве этого хочешь? Ты игрок ЦСКА, ты должен был закрепиться там, у тебя был шанс, и ты его не использовал. Надо начинать все заново. Планы - закрепиться в основе "Зенита", забивать голы за клуб и попасть в сборную на чемпионат мира", - цитирует Заболотного пресс-служба клуба.
Теги: Заболотный Зенит
Сегодня, 09:41
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6
(0)
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:18) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: язва
После года на лавке зенита будет еще хуже !

с *** ли. За год на лавке заработает на всю оставшуюся жизнь.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: александр матасов (Сегодня, 11:16) #
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Мечты,мечты!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 5.02.2017
№4 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 11:13) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Как то рановато итоги начал подводить,не?


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№3 Написал: язва Москва (Сегодня, 11:13) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
После года на лавке зенита будет еще хуже !


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SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 10:55) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
как так?!?! а говорят, что там семья прям...
Регистрация: 14.03.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:17) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну всё, жизнь удалась уже.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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