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СМИ: Павел Погребняк оштрафован на 9 млн рублей

Руководство "Динамо" наказало нападающего Павла Погребняка после того, как он пропустил матч 20-го тура РФПЛ против "Анжи", посетив в этот день игру 16-го тура чемпионата Италии "Ювентус" — "Интер", сообщает "Матч ТВ".

Бело-голубые оштрафовали футболиста на 9 млн рублей. Отмечается, что "Динамо" намерено расстаться с Погребняком. 22 января руководство московского клуба обратится к Российскому футбольному союзу (РФС) и подаст заявление о расторжении контракта с футболистов.

При этом сам нападающий не согласен с решением "Динамо" и будет оспаривать его.
Теги: Погребняк Динамо
Сегодня, 10:13
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№7 Написал: александр матасов (Сегодня, 11:21) #
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На скамейке не дует.
Регистрация: 5.02.2017
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:14) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Realist2000
Расторгнуть-то расторгнут,но сколько выплатят компенсации?

Нисколько. За прогул.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: LLM (Сегодня, 10:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЧР
неужели такие суммы прописаны за пропуск? 9 млн... что за бред...

Если в контракте не поописано, то подаст заявление в трудовую инспекцию и оспорит без проблем. Вообще по нашему трудовому законадательству финансовые наказания - это очень сложная штука. Могут ему только не выплатить зарплату за реально пропущенные рабочие дни. Вопрос какая там личка
Регистрация: 21.02.2017
№4 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 10:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
неужели такие суммы прописаны за пропуск? 9 млн... что за бред...
Регистрация: 14.03.2010
№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 10:47) #
  • 0
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Расторгнуть-то расторгнут,но сколько выплатят компенсации? А ничего другого погребняку и не надо,тем более,если до расторжения контракта,он выплатит этот штраф - у Динамо не будет никаких оснований для одностороннего расторжения(игрок наказание понес,другие претензии трудно реально обосновать).Получит достаточно большие пенсионные и поедет дальше итальянцев смотреть.
Регистрация: 20.03.2017
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:37) #
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Болеет за:
ЦСКА
Так ему и надо. С такой зп просиживать скамейку. Ни стыда, ни совести.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Какой упрямый бездельник.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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