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Гооргий Джикия покинул расположение "Спартака"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия уехал из отеля команды в Дубае JA Palm Tree Court, сообщает "Спорт-Экспресс".

24-летний футболист отправится в Рим, где ему предстоит операция. Напомним, что игрок красно-белых получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1).

Как сообщил руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, в римской клинике "Вилла Стюарт" защитнику сперва предстоит обследование. Оно определит, когда именно Джикии сделают операцию.
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 11:20
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