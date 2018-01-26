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Роберто Манчини: занимаюсь большим проектом в "Зените" и не собираюсь уходить

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини опроверг информацию о своем возможном уходе из питерского клуба.

— Слухи отправляли вас то в сборную Австралии, то в Италию, то в "ПСЖ". Можете ли вы успокоить болельщиков "Зенита"?

— Могу сказать болельщикам, что я здесь и никуда уходить не собираюсь. Слухи всегда бывают в футболе, это неизбежно. Нужно воспринимать их как абсолютно нормальное явление.

Мы занимаемся в "Зените" очень масштабным проектом. Мы перестраиваем команду. Если вы посмотрите на состав двух-трехлетней давности, то увидите, что в нем были совершенно другие футболисты. Многие были проданы, многие ушли в другие клубы, многие закончили карьеру.

На протяжение последнего времени клуб проходит серьезный период перестройки. Мы делаем очень сильную и крепкую команду. Вообще не вижу причин уходить. Занимаюсь большим проектом в "Зените".

ФК "Зенит"
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 11:25
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(3)
№4 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 11:55) #
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  •  (2)
online

Пилит бюджет?
Регистрация: 22.11.2014
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:43) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
так вот что ему мешает нормально тренировать? какой-то большой проект?


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:40) #
  • -5
  •  (5)
online

Еще накинули на манекен. Зафиксировался...
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 11:32) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Выкачивание бабла теперь так называется?)))


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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