Роберто Манчини: занимаюсь большим проектом в "Зените" и не собираюсь уходить

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини опроверг информацию о своем возможном уходе из питерского клуба.— Могу сказать болельщикам, что я здесь и никуда уходить не собираюсь. Слухи всегда бывают в футболе, это неизбежно. Нужно воспринимать их как абсолютно нормальное явление.Мы занимаемся в "Зените" очень масштабным проектом. Мы перестраиваем команду. Если вы посмотрите на состав двух-трехлетней давности, то увидите, что в нем были совершенно другие футболисты. Многие были проданы, многие ушли в другие клубы, многие закончили карьеру.На протяжение последнего времени клуб проходит серьезный период перестройки. Мы делаем очень сильную и крепкую команду. Вообще не вижу причин уходить. Занимаюсь большим проектом в "Зените".