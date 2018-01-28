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Юрий Сёмин: "Локомотиву" ещё не хватает суперответственности в обороне

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал ничью со шведским "Эстерсундом" (3:3) в контрольном матче на сборе в Испании.

"Хорошо, что столько забили, но плохо, что столько пропустили. Ещё не хватает суперответственности в обороне. Если в атаке всё очень и очень неплохо, то с обороной ещё предстоит работа. Речь не про четырёх защитников, а про игру в обороне всей команды. Нагрузку выдержали, кто-то из игроков хорошо выдержал на поле 90 минут.

Были положительные моменты. Всё-таки у соперника были нападающие с такой скоростью, которой нет у наших. Хотя с атакой всё неплохо. За оставшийся отрезок нужно наладить игру в защите. Спасибо игрокам за работу на этом сборе. Всё-таки это был 16-й день без выходных. Обычно последние встречи получаются нескладными, но ребята выдержали и показали хороший матч", - цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 10:28
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