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Денис Глушаков: пока не знаю, насколько серьёзна травма

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча с софийским ЦСКА (0:0) рассказал о своем повреждении, из-за которого он был заменён по ходу встречи.

– Пока не знаю, насколько все серьезно. Защемил нерв грушевидной мышцы, – говорит Глушаков. – Болит еще. Надеюсь, пройдет.

– Показалось, что матч суровый получился. Сказалось, что напротив был ЦСКА?

– Нет, это все-таки товарищеский матч. Но на сборах тяжело играть, потому что только набираем форму. Поэтому не такие яркие игры бывают, как в чемпионате.

– Как Максимович? Видно, что из серии А приехал?

– Не мне комментировать его игру. Это вопрос к тренеру. Думаю, все нормально, - цитирует Глушакова сайт "Матч ТВ".
Теги: Глушаков Спартак
Вчера, 22:50
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№5 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 00:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: НетуЧерного
Цитата: zen-it
В отпуске нужно было форму поддерживать

Пришитый сильно там у вас болен? Скажи чтоб форму поддерживал, Йохана Молли в ванне с мужиками от него не убежит!

Многоликий, ты сам признал, что ваша Софа - Молли. Как ты думаешь "каплячерногодоктора", его будут эпать или он будет черненьких насаживать?! А тетя ГЛАШАкова в сторонке подр.чивать на это. Еблов штанги лижит...не команда а прямо мечта гейроповцев!
Регистрация: 5.04.2017
№4 Написал: DedMoroZ Россия (Сегодня, 00:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: НетуЧерного
Хороший медштаб у нас. Что не матч - то травма.

Это наш медштаб Глушакову сегодня врезал,лично Вартапетов на поле за этим выбегал? Чушь не городи.
Регистрация: 12.02.2012
№3 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 00:01) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
В отпуске нужно было форму поддерживать

Пришитый сильно там у вас болен? Скажи чтоб форму поддерживал, Йохана Молли в ванне с мужиками от него не убежит!


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№2 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Вчера, 23:55) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
ГЛАШАкова, девочка ты наша. В отпуске нужно было форму поддерживать а не пиво лопать и фотки в инстанрамме выкладывать свои пид...алистические!
А так, по делу игрок ты фуфельный. Сборная точно ничего не потеряет, наоборот поменьше баб в команде будет.
Регистрация: 5.04.2017
№1 Написал: НетуЧерного (Вчера, 23:31) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хороший медштаб у нас. Что не матч - то травма. Разогнать нагрею и нанять медсестер из любой сельской больницы. Я вообще не понимаю, что у нас делает Вардапет до сих пор, коль он, по его же собственным слова - допустил ДВОЙНОЙ рецидив травмы при первом разрыве крестов у Паршивлюка - в чем его работа вообще заключается? Таблом торговать?


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
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