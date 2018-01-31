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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вчера, 23:47
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Лукас Моура перешёл из "ПСЖ" в "Тоттенхэм"
Лукас Моура перешёл из "ПСЖ" в "Тоттенхэм"
Вчера, 23:12
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Вчера, 22:50
Денис Глушаков: пока не знаю, насколько серьёзна травма (5)
Денис Глушаков: пока не знаю, насколько серьёзна травма (5)
Вчера, 22:43
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Вчера, 22:22
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Зинченко начнёт игру "Ман Сити" - "Вест Бромвич" с первых минут, Лапорт дебютирует в Англии
Вчера, 22:00
Болельщики "Крыльев" во главе с экс-игроком команды Барасой будут добиваться встречи с губернатором и изменений в руководстве клуба
Болельщики "Крыльев" во главе с экс-игроком команды Барасой будут добиваться встречи с губернатором и изменений в руководстве клуба
Вчера, 21:39
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"Спартак" и софийский ЦСКА голов не забили (26)
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Вчера, 21:13
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"Леванте" арендовал у "Рубина" Рубена Рочину
Как стало известно Sport24, полузащитник ”Рубина” Рубен Рочина перешел в ”Леванте”. Испанец будет выступать за валенсийцев на правах платной аренды до конца текущего сезона. Также ”Леванте” будет обязан сам выплачивать зарплату Рочине на протяжении всего срока аренды.
Оба клуба подтвердили состоявшийся трансфер.
Рочина перешел в ”Рубин” летом 2016 года. В составе казанской команды он забил 2 гола и сделал 5 голевых пасов в 31 матче.
Оба клуба подтвердили состоявшийся трансфер.
Рочина перешел в ”Рубин” летом 2016 года. В составе казанской команды он забил 2 гола и сделал 5 голевых пасов в 31 матче.
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