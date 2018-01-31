Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Леванте" арендовал у "Рубина" Рубена Рочину

Как стало известно Sport24, полузащитник ”Рубина” Рубен Рочина перешел в ”Леванте”. Испанец будет выступать за валенсийцев на правах платной аренды до конца текущего сезона. Также ”Леванте” будет обязан сам выплачивать зарплату Рочине на протяжении всего срока аренды.

Оба клуба подтвердили состоявшийся трансфер.

Рочина перешел в ”Рубин” летом 2016 года. В составе казанской команды он забил 2 гола и сделал 5 голевых пасов в 31 матче.
Теги: Рубин Рочина Леванте
Вчера, 23:47
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.