Дело 32-летнего голландского вингера московского "Спартака" Квинси Промеса об оставлении места совершённого им ДТП в Дубае закрыто, сообщают СМИ.
Ранее появилась информация, что судебное заседание по делу о возможной экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды может пройти в режиме онлайн.
Напомним, голландский вингер "Спартака" Квинси Промес не смог вернуться вместе с командой в Российскую Федерацию после зимних межсезонных сборов в Объединённых Арабских Эмиратах из-за оставления им места ДТП в Дубае, футболист был задержан в аэропорту и помещён под арест. При этом существует риск экстрадиции Промеса в Нидерланды, где он приговорён к 7,5 года лишения свободы по обвинениям в нападении на своего кузена с применением холодного оружия и в организации контрабанды крупной партии запрещённых веществ.
Источник: РИА Новости
Судебное заседание по делу об экстрадиции Промеса может пройти онлайн
РИА Новости: дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто
По информации СМИ, дело об оставлении ДТП в ОАЭ со стороны вингера "Спартака" Квинси Промеса завершено.
Фото: Sportbox