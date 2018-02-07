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В одну из юношеских сборных России впервые получил приглашение игрок с Крыма

Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха сказал, что впервые в одну из юношеских сборных России получил приглашение игрок с полуострова.

Речь идет о воспитаннике ДЮСШ "Евпатория" Николае Толстопятове 2002 года рождения, который был зачислен в детскую академию московского "Спартака".

"У нас уже есть победы. Есть ребята, которые играют за материковые команды. Мало того, получил приглашение один из наших ребят, и он уже в сборной России. Это наша самая большая заслуга. Каждый юный футболист в душе теплит надежду быть самым лучшим и попасть в эту национальную сборную. Первая ласточка уже есть", - цитирует Вехоту "Р-Спорт".
Вчера, 23:10
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