Новости партнеров

Ари: думаю, к марту мой российский паспорт будет готов

Нападающий "Локомотива" Ари рассказал о том, когда получит российское гражданство.

"Я сейчас жду, но не знаю, когда получу паспорт. Думаю, к возобновлению чемпионата, в марте, он будет готов. Документы поданы, сейчас он готовится", - цитирует Ари ТАСС.
Теги: Ари Локомотив
Сегодня, 01:02
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 01:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
сиди в депо для лимита,сборной ты не нужен
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: _SHIGA_ Москва (Сегодня, 01:10) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А накуя он тебе ?


--------------------
Гол…!!! Хуй…!!! Штанга...!!!
Регистрация: 1.02.2018
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.