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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Марко Трабукки: пара не в меру умных посредников сказали "Сантосу", что "Спартак" - богатый клуб и заплатит за Вериссимо больше
Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, при каких условиях проходили переговоры "Спартака" с "Сантосом" по трансферу бразильского защитника Лукаса Вериссимо.
"Первое официальное предложение бразильцам клуб сделал ещё в конце декабря, а второе, улучшенное, — в начале января. На оба "Сантос" не ответил. "Спартак" переключился на других футболистов и закрыл вопрос до лета, подписав Максимовича. Когда в конце января закрылось трансферное окно в Европе, в "Сантосе" поняли, что могут провалить дело. Бразильцы взяли инициативу в свои руки и вышли на меня. Это естественно, так как я имею эксклюзивную авторизацию от "Спартака" по этой сделке. С первого дня я вёл переговоры по этому вопросу. Но "Спартаком" было принято решение не приобретать Вериссимо.
Когда мы сделали первое предложение "Сантосу", нашлась пара не в меру умных посредников, в прошлом плотно работавших по Бразилии со "Спартаком". Они рекомендовали "Сантосу" не соглашаться на наше предложение. Рассказали руководству, что "Спартак" — богатый клуб и может заплатить намного больше. Я, как посредник в этой сделке, объяснил, что "Спартак" не будет участвовать в аукционе. Мало того, Каррера строго определил рамки по зарплате футболиста.
Понимая, что ситуация не развивается, Вериссимо, как многие хорошие, добрые, но наивные молодые футболисты, сделал неправильный вывод, что сделка может произойти, если он поменяет агентов. Он начал каждую неделю направо-налево раздавать разным людям мандаты на ведение переговоров. Это только осложнило и без того непростую ситуацию. Как объяснить, что представители игрока прибыли на переговоры в Москву? Это самое комичное во всей истории. Я находился и нахожусь по сей день в Марбелье. Его новые агенты сели на самолёт и, как настоящие дилетанты, прилетели в Москву, не имея даже предварительной договорённости о встрече. Я прямо сказал Лукасу, что это четыре шарлатана. Естественно, в Москве их никто не ждал и не принял со стороны "Спартака", поскольку, повторюсь, клуб закрыл тему Вериссимо ещё в январе", - цитирует Трабукки "Чемпионат.сом".
"Первое официальное предложение бразильцам клуб сделал ещё в конце декабря, а второе, улучшенное, — в начале января. На оба "Сантос" не ответил. "Спартак" переключился на других футболистов и закрыл вопрос до лета, подписав Максимовича. Когда в конце января закрылось трансферное окно в Европе, в "Сантосе" поняли, что могут провалить дело. Бразильцы взяли инициативу в свои руки и вышли на меня. Это естественно, так как я имею эксклюзивную авторизацию от "Спартака" по этой сделке. С первого дня я вёл переговоры по этому вопросу. Но "Спартаком" было принято решение не приобретать Вериссимо.
Когда мы сделали первое предложение "Сантосу", нашлась пара не в меру умных посредников, в прошлом плотно работавших по Бразилии со "Спартаком". Они рекомендовали "Сантосу" не соглашаться на наше предложение. Рассказали руководству, что "Спартак" — богатый клуб и может заплатить намного больше. Я, как посредник в этой сделке, объяснил, что "Спартак" не будет участвовать в аукционе. Мало того, Каррера строго определил рамки по зарплате футболиста.
Понимая, что ситуация не развивается, Вериссимо, как многие хорошие, добрые, но наивные молодые футболисты, сделал неправильный вывод, что сделка может произойти, если он поменяет агентов. Он начал каждую неделю направо-налево раздавать разным людям мандаты на ведение переговоров. Это только осложнило и без того непростую ситуацию. Как объяснить, что представители игрока прибыли на переговоры в Москву? Это самое комичное во всей истории. Я находился и нахожусь по сей день в Марбелье. Его новые агенты сели на самолёт и, как настоящие дилетанты, прилетели в Москву, не имея даже предварительной договорённости о встрече. Я прямо сказал Лукасу, что это четыре шарлатана. Естественно, в Москве их никто не ждал и не принял со стороны "Спартака", поскольку, повторюсь, клуб закрыл тему Вериссимо ещё в январе", - цитирует Трабукки "Чемпионат.сом".
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