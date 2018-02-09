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Марко Трабукки: пара не в меру умных посредников сказали "Сантосу", что "Спартак" - богатый клуб и заплатит за Вериссимо больше

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, при каких условиях проходили переговоры "Спартака" с "Сантосом" по трансферу бразильского защитника Лукаса Вериссимо.

"Первое официальное предложение бразильцам клуб сделал ещё в конце декабря, а второе, улучшенное, — в начале января. На оба "Сантос" не ответил. "Спартак" переключился на других футболистов и закрыл вопрос до лета, подписав Максимовича. Когда в конце января закрылось трансферное окно в Европе, в "Сантосе" поняли, что могут провалить дело. Бразильцы взяли инициативу в свои руки и вышли на меня. Это естественно, так как я имею эксклюзивную авторизацию от "Спартака" по этой сделке. С первого дня я вёл переговоры по этому вопросу. Но "Спартаком" было принято решение не приобретать Вериссимо.

Когда мы сделали первое предложение "Сантосу", нашлась пара не в меру умных посредников, в прошлом плотно работавших по Бразилии со "Спартаком". Они рекомендовали "Сантосу" не соглашаться на наше предложение. Рассказали руководству, что "Спартак" — богатый клуб и может заплатить намного больше. Я, как посредник в этой сделке, объяснил, что "Спартак" не будет участвовать в аукционе. Мало того, Каррера строго определил рамки по зарплате футболиста.

Понимая, что ситуация не развивается, Вериссимо, как многие хорошие, добрые, но наивные молодые футболисты, сделал неправильный вывод, что сделка может произойти, если он поменяет агентов. Он начал каждую неделю направо-налево раздавать разным людям мандаты на ведение переговоров. Это только осложнило и без того непростую ситуацию. Как объяснить, что представители игрока прибыли на переговоры в Москву? Это самое комичное во всей истории. Я находился и нахожусь по сей день в Марбелье. Его новые агенты сели на самолёт и, как настоящие дилетанты, прилетели в Москву, не имея даже предварительной договорённости о встрече. Я прямо сказал Лукасу, что это четыре шарлатана. Естественно, в Москве их никто не ждал и не принял со стороны "Спартака", поскольку, повторюсь, клуб закрыл тему Вериссимо ещё в январе", - цитирует Трабукки "Чемпионат.сом".
Теги: Трансферы Вериссимо Трабукки Спартак Сантос
Вчера, 23:21
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(4)
№10 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 00:39) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
А сколько шума то вчера было,хрюканья,а вышло - пшик ....
Регистрация: 15.03.2009
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:13) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: _SHIGA_
Не в меру умных. Это прям скрытым тестом про весь зенит

дебил! везде Зенит мерещится laughing
Цитата: Blessing
не цирк, а балаган

бродячие артисты...свинтусы и шуты


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:54) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
молодцы,правильное решение,нужно учить.А Траббуки еще лучше найдет варианты,единственное что не сделали выводы из тягомотины с Луаном,где так же была куча посредников и советчиков,не стоит на такое мыло терять времени
Регистрация: 3.08.2016
№7 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:45) #
  • -8
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ВСЕ дебилы....ОДИН он УМНЫЙ .....а проценты свои ОН ОЧЕНЬ ХОРОШО УМЕЕТ СЧИТАТЬ.... Все дилетанты ....только в Италии он не кому как агент не нужен....а в России ...поля не топтаные...тем более друган рядом ...КАЗАНОСТРА...ГНАТЬ ЕГО НУЖНО....Сразу было видно...тот ещё агент... а вообще надоели эти фамилии....Трабукки...КАНДЕЛАКИ.......И.Т.Д.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№6 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Вчера, 23:40) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Весело , однако ... Знал , что Южная Америка ( Центральная , кстати тоже ) и Африка самые раздолбайские места на свете , но здесь просто Утомленные солнцем ...
Регистрация: 18.06.2015
№5 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Вчера, 23:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
глупейшая затея изначально! есть более качественные защитники в нашем чемпионате, за меньшие деньги и не бразильцы, а европейцы адаптированные к нашему чемпионату! а бразильцев в Спартаке и так уже слишком!
Регистрация: 23.03.2009
№4 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:35) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
цирк

А другого и быть не может, когда дело касается спартака. Эту картину хорошо дополнил вчерашний восторг спартаковцев, когда провозгласили подписание, и их необузданные фантазии на этот счет, связанные со звёздным бразильским защитником. Единственное, что можно поправить в твоей оценки данной истории: не цирк, а балаган.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: trent (Вчера, 23:33) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот дебилы...
Два дебила - это сила...сами себя наипали...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№2 Написал: _SHIGA_ Москва (Вчера, 23:32) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Не в меру умных. Это прям скрытым тестом про весь зенит joy

По теме.. В этой всей истории пострадал только Верисимо.. И то от части сам..


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Гол…!!! Хуй…!!! Штанга...!!!
Регистрация: 1.02.2018
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:26) #
  • +3
  •  (7)

цирк


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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