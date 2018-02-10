Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Вильям Галлас: для Абрамовича футбол - это не бизнес

Бывший защитник "Челси" Вильям Галлас рассказал, доводилось ли ему общаться с владельцем клуба Романом Абрамовичем.

"Знаешь, да. У меня была небольшая травма – в какой-то игре я получил болезненный удар. Не знаю, как сейчас, а лет 14-15 назад Абрамович приходил в раздевалку после каждого матча. Неважно, выиграли мы или проиграли. В тот раз я был заменен из-за травмы. А он спускался по лестнице в раздевалку и спросил меня: "Ты как, в порядке?" Да, отвечаю, все окей. Было очень приятно. Я понимал, что он президент, но футбол для него – это не бизнес. Когда ты действительно любишь игру, тебе интересно, что происходит с твоими игроками", - цитирует Галласа Sport24.ru.
Теги: Абрамович
Вчера, 22:33
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Вчера, 22:57) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Вполне честно: Это не интерес к лубом в целом и каждым игроком в отдельности. Всё равно, что руку фрезеровщику оторвало, а директору завода пофиг. Подумешь, безработный? Работники делают твой бизнес, картавая тварь!


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 22:41) #
  • -4
  •  (6)

Конечно это не бизнес....обворовал Людей России с позволения Путина ...можно заняться игрушкой....Челси...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.