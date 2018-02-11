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Гаджи Гаджиев: для "Амкара" Оланаре нормальный футболист

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы в контрольном матче с "Будучностью" (3:0) отметил, что удовлетворен работой нападающего ЦСКА Аарона Оланаре, который находится в команде на просмотре. По словам наставника пермяков, будущее нигерийского форварда будет зависеть от того, как пройдут переговоры между клубами.

– Как вам Оланаре?

– Я удовлетворен.

– Он усиливает атакующий потенциал "Амкара"?

– Не ослабляет.

– По первым впечатлениям хочется взять его в аренду?

– Это будет зависеть от переговоров клубов. Как договорятся.

– Сами хотели бы видеть его в команде?

– Я уже сказал, что удовлетворен его работой. У него есть сильные стороны, есть какие-то недостатки. Для нашей команды Оланаре – нормальный футболист, - приводит слова Гаджиева в интервью "СЭ"
Теги: Амкар Оланаре ЦСКА Гаджиев
Вчера, 22:25
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№2 Написал: grisha (Вчера, 22:37) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Нормальный футболист в Амкаре для Гаджиева только один после Гаджиева - это супер губер ))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: sssh53 Москва (Вчера, 22:36) #
  • -2
  •  (6)

Никогда не уважал Гаджиева. Метался по командам и везде ставил убогую игру. Еще везде отличался наездами на судей, за наказания к своим костоломам. Не можешь играть, так хоть язык не высовывай
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
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