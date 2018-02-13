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СМИ: "Зенит" и "Рубин" практически согласовали трансфер Эльмира Набиуллина

"Зенит" и "Рубин" практически согласовали трансфер защитника Эльмира Набиуллина.

Ранее сообщалось о согласовании кандидатуры полузащитника Магомеда Оздоева. При этом велика вероятность перехода в "Рубин" полузащитника "Ростова" Павла Могилевца.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Набиуллин Зенит Рубин Трансферы
Вчера, 23:18
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(3)
№19 Написал: kurbath тула (Сегодня, 00:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дааааааа мля
ни чему жизнь дураков не учит)))
Регистрация: 20.11.2015 [жалоба]
№18 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:34) #
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Цитата: KOZbIPb
Хороший игрок, буду рад если он к нам перейдет

Хорошо бы пораньше, но лучше поздно, чем никогда. Защитник не имеет права на ошибку, риск есть что не заиграет сходу.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№17 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 00:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Земляк Зёмы
хоспади, сколько уже этих рассказовых и прочих давыдовых то было, сам то веришь???

логику не вкурю. где равенство между этими игроками? Давыдову шансов было дадено достаточно, при разных тренерах, он благополучно проср-л. Рассказов 20-летний парень впервые на сборе. почему нет?
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№16 Написал: Кокаинум (Сегодня, 00:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
.с татарами своими разбирайтесь

joy


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№15 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 00:32) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Очень хорошо.
Регистрация: 14.06.2015 [жалоба]
№14 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 00:29) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
вот лавочку наполирует,а потом Тула или куданибудь еще...


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№13 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 00:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
MAG554,
хоспади, сколько уже этих рассказовых и прочих давыдовых то было, сам то веришь???
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
№12 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 00:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Оно и к лучшему, у Рассказова шанс появится.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№11 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 00:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Хороший игрок, буду рад если он к нам перейдет
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№10 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 00:01) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Эльвиры наебуллинной?
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№9 Написал: Кокаинум (Сегодня, 00:00) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Спартак

Громче шепелявь, пятиместный! Что ты там квакаешь? 3-0 чешется?


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:56) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Спартак опять прокатили на банане


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:49) #
  • +1
  •  (7)
online

Кокаинум,
Марш на клизму, онанируй и спать!
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№6 Написал: Кокаинум (Вчера, 23:46) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
и не ответишь.

Ты вообще захлопнись, я тебя не раз и на 3,14здабольстве ловил, и на не знании собственной истории. 8-0 от Динамо штопай


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: Дмитрий Тимофеев (Вчера, 23:44) #
  • -1
  •  (5)

dyadenka,
с дерьмом
Регистрация: 2.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:44) #
  • -1
  •  (7)
online

Не поздновато ли с татарином? Травмы у него, в сборной не играет. Так-то, конечно, краек, что надо.Кокаинум,
Убери подпись "за Спартак". Ты же на его болельщиков кидаешься, а кто такой Черенков без Интернета и не ответишь.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: _SHIGA_ СССР (Вчера, 23:42) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Еще раз прочитайте эту фамилию и забудьте !


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Гооооллл Хуй Штанга!!!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: dyadenka Москва (Вчера, 23:33) #
  • -6
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
А свиньи так надеялись его подписать. Губы свинячьи раскатали. Куда ущербным тягаться с Великим Зенитом!!!!!!!!
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№1 Написал: Кокаинум (Вчера, 23:20) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Наеб*лин едет в Синит, лузгать семечки на лавке. Какой же Магомет не любит нагнуть болотных smile Магомед Жиркоев и Магомед Оздоев вместе будут чих-пыжить немытых на дороге дружбы в пердив, теперь Нагибулин будет свечку носить


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
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