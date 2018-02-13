СМИ: "Зенит" и "Рубин" практически согласовали трансфер Эльмира Набиуллина

"Зенит" и "Рубин" практически согласовали трансфер защитника Эльмира Набиуллина.Ранее сообщалось о согласовании кандидатуры полузащитника Магомеда Оздоева. При этом велика вероятность перехода в "Рубин" полузащитника "Ростова" Павла Могилевца.