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Директор фан-клуба "Спартака": "Локомотив" просто боится, что мы их обыграем

Директор фан-клуба "Спартака" Валентин Коршунов прокомментировал запрет на проведение согласованного с РФПЛ перформанса болельщиками гостей на матче с "Локомотивом".

"Пока запрещают. Об этом стало известно сегодня утром. Геркус решил покапризничать. Своя рука владыка, как говорится, они же хозяева. Юридически, как я понимаю, такого права они не имеют. Соревнования проводит Лига, но хозяин вправе принимать свои решения. "Локомотив" никак это не мотивировал. Они просто боятся, что мы их обыграем, и делают всё возможное, чтобы этого избежать", - цитирует Коршунова "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак Локомотив
Сегодня, 14:27
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(4)
№8 Написал: Clover (Сегодня, 15:15) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: wir sind die besten
Как аукнется, так и откликнется...

3,14здец тогда вам в Перми, крысы...


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:12) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Конечно конечно, только баннера для победы и не хватает..а то, что это ответочка - скромно умолчал.
Все вопросы к Федуну.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№6 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 15:01) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
....Отметим, на прошлом матче в августе болельщикам "Локомотива" также запретили согласованный с РФПЛ перформанс на матче со "Спартаком".....
Как аукнется, так и откликнется....
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№5 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 15:01) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
фаворит матча:

видали таких фаворитов известно на чем,
некуй бздеть до матча,
состав у них однозначно не сильнее нашего,
единственное что сыгранее,
поле ровное мяч круглый

п.с 32расня может только выть ибо п####ы
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: Loko_ NN (Сегодня, 14:55) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Юридически, как я понимаю, такого права они не имеют. Соревнования проводит Лига, но хозяин вправе принимать свои решения.
..........................................
Хозяин вправе принимать свои решения, но такого права не имеет? Так получается из этих слов? Что он вообще сказал то..


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:40) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
но хозяин вправе принимать свои решения.

Нужно свои же слова слышать, а не срать, для того чтобы срать.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Сектант=извсехотверстийСрун
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:37) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Локо сегодня очевидно фаворит матча.
Тут не о чем спорить confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 14:29) #
  • +7
  •  (19)

очередной свиной бред
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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