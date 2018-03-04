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Александр Бубнов: "Спартаку" повезло, что игра в Самаре не состоялась. Но ничья равносильна победе для "Локо"

Бывший защитник "Спартака" и эксперт Sportbox Александр Бубнов поделился впечатлениями от центрального матча 21-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0).

- Что касаемо возможной отмены матча, то чисто эстетически наблюдать это зрелище было довольно сложно. Не знаю, как на стадионе, но по телевизору картинка оставляла желать лучшего – даже мяч порой не было видно. Да и футболистам в таких условиях нелегко играть и получать удовольствие. С другой стороны, видел в Германии и более сильные снегопады, из-за которых матчи не отменяли. В конце концов, не было метели и большого количества осадков – в ином случае матч наверняка бы отменили.

Погода, безусловно, оказала влияние на ход встречи. В подобных условиях игра в обороне упрощается, нужно быть аккуратнее с передачами. Велик риск допустить ошибку на ровном месте, что, к слову, и случилось в самом остром эпизоде в исполнении «Спартака».

Красно-белым, кстати, повезло, что матч в Самаре в середине недели не состоялся. Очевидно, что после кубковой игры с «Крыльями Советом» у команды Массимо Карреры не было бы той свежести, что мы видели в Черкизово. А так, «Спартак» хорошо двигался, владел инициативой, старался оказывать давление. Кроме того, поездка в Самару могла обернуться и травмами, которых у «Спартака» и так слишком много.

В целом игра получилась равной, хотя «Спартак» больше владел мячом и имел отличный голевой момент, который мог решить исход противостояния. «Локомотив» же грамотно оборонялся, не забывая о контратаках. Не сказал бы, что хозяева играли на ничью, но выставить оптимальный состав им не удалось – не было Ари и Фарфана.

Максимович? Не сказал бы, что он оставил дурное впечатление. Да, были эпизоды, в которых он действовал не слишком уверенно, но в целом оборона «Спартака» сыграла надежно. К тому же нужно понимать, что пара Максимович – Кутепов впервые появилась на поле в официальном матче.

Шансы догнать «Локо» у «Спартака» еще остаются. Ликвидировать отрыв в восемь очков за девять туров вполне реально. Конечно, ничья куда больше устраивала хозяев, которым в психологическом плане важно было не проиграть. Такая ничья для «Локо» равносильна победе, тем более в таких условиях.
Теги: Спартак Локомотив Бубнов
Вчера, 23:15
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(3)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:25) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Играть в Самаре, за 4 дня до матча с Локо. Такое нельзя допускать.
А вдруг дважды обосрались бы, и как потом местным сектантам молоть про "величие"?


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Spartak СССР (Вчера, 23:20) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
иди на хрен чучело,ты прогноз какой давал?победа Локомотива,не нужно теперь переобуваться и на Самару ссылаться
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
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