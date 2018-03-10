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Сергей Ткачев: очень важно, чтобы Дзюба почувствовал вкус гола

Полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев прокомментировал победу над «Амкаром» (2:0) в матче 22-го тура премьер-лиги.

- Сергей, перенос матча из Перми в Уфу как-то повлиял на исход встречи?

- Нам без разницы, где играть. И в Уфе, и в Перми была минусовая температура. Да, наверное, пермякам не хватило поддержки домашних трибун. Но самое главное, мы добились победы.

- На календаре весна, но приходится играть в зимний футбол. В первом тайме команда потеряла Григалаву, как-то поменялась схема?

- Я бы не сказал. Гиа получил травму во многом из-за искусственного поля, не стоит забывать и про морозную погоду. Надеюсь, с Григалавой все будет хорошо, и он скоро вернется в строй. Могу сказать от себя: такой футбол никому не нужен. При морозной погоде на первый план выходят характер и желание победить, сегодня у нас этих качеств было больше, чем у конкурента.

- Вы удвоили счет после красивой атаки…

- Часто наигрываем такие комбинации на тренировках, рад, что удалось перенести на игру. Комбаров сделал точный навес Дзюбе, тот скинул, и мне оставалось только попасть в ворота. Самое главное – «Арсенал» победил.

- При этом оружейники не смогли реализовать два одиннадцатиметровых. Нет ли желания в следующий раз подойти к мячу?

- Желание есть. Но в Уфе важно было, чтобы Дзюба забил, почувствовал вкус гола. Рад, что Артем, пусть и со второй попытки, поразил ворота соперника. Если брать другой пенальти, то Кангва уверенно подошел к мячу, думали, что забьет…. Ничего страшного. Эвансу, наверное, не хватило свежести. Для себя решил, в следующий раз подойду и пробью пенальти сам.

- Как вам поддержка болельщиков из Тулы?

- Очень приятно, когда ты видишь на гостевом секторе своих болельщиков. К сожалению, совсем не чувствовалась атмосфера премьер-лиги. Тяжело играть при пустых трибунах. Низкий поклон нашим фанатам, которые приехали в Уфу и поддержали нас. Без них не было бы побед.

ФК "Арсенал" Тула
Теги: Ткачев Арсенал Тула
Сегодня, 13:54
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№2 Написал: Quincy (Сегодня, 15:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
особенно с левого пенальти Вилкова smile
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
СЕРГЕЙ ТКАЧЕВ: ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ ДЗЮБА ПОЧУВСТВОВАЛ ВКУС ГОЛА

Пуст мячик жует и штанги целует...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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