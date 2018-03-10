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Кристиан Нобоа: тяжёло играть в мороз, но потом понимаешь, что это Россия

Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа подвёл итоги матча 22-го тура чемпионата России с "Тосно".

– За счёт чего удалось забить гол во втором тайме в отличии от первого?

– Разница между таймами как раз была только в забитом голе. Мы всю игру искали возможности забить гол, и именно во втором это получилось.

– Почему от матчу к матчу команда либо пропускает в концовках, либо близка к этому, как было сегодня?

– Это сложная ситуация. Мы уже разговаривали с главным тренером на эту тему. С "Анжи" в прошлом туре пропустили, сегодня чуть не повторили это. Нам нужно больше концентрации и больше тренироваться. Надо делать выводы, почему мы допускаем такие ошибки.

– Взаимопонимания в центре поля с Подберёзкиным и Могилевцем уже удалось найти?

– Да, это было просто сделать, потому что они оба умные игроки, с ними легко играть. Мы быстро нашли контакт.

– Насколько трудно было перейти к минусовой температуре после тёплых условий, в которой команда готовилась к игре?

– На самом деле тяжёло из-за низких температур и мороза, особенно когда начинаешь разминаться и играть. Тяжело идёт мяч, но потом понимаешь, что это Россия, и мы должны адаптироваться к этой температуре.

"Бизнес-Online"
Теги: Нобоа Рубин
Сегодня, 23:28
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