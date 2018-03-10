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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Кристиан Нобоа: тяжёло играть в мороз, но потом понимаешь, что это Россия
Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа подвёл итоги матча 22-го тура чемпионата России с "Тосно".
– За счёт чего удалось забить гол во втором тайме в отличии от первого?
– Разница между таймами как раз была только в забитом голе. Мы всю игру искали возможности забить гол, и именно во втором это получилось.
– Почему от матчу к матчу команда либо пропускает в концовках, либо близка к этому, как было сегодня?
– Это сложная ситуация. Мы уже разговаривали с главным тренером на эту тему. С "Анжи" в прошлом туре пропустили, сегодня чуть не повторили это. Нам нужно больше концентрации и больше тренироваться. Надо делать выводы, почему мы допускаем такие ошибки.
– Взаимопонимания в центре поля с Подберёзкиным и Могилевцем уже удалось найти?
– Да, это было просто сделать, потому что они оба умные игроки, с ними легко играть. Мы быстро нашли контакт.
– Насколько трудно было перейти к минусовой температуре после тёплых условий, в которой команда готовилась к игре?
– На самом деле тяжёло из-за низких температур и мороза, особенно когда начинаешь разминаться и играть. Тяжело идёт мяч, но потом понимаешь, что это Россия, и мы должны адаптироваться к этой температуре.
"Бизнес-Online"
– За счёт чего удалось забить гол во втором тайме в отличии от первого?
– Разница между таймами как раз была только в забитом голе. Мы всю игру искали возможности забить гол, и именно во втором это получилось.
– Почему от матчу к матчу команда либо пропускает в концовках, либо близка к этому, как было сегодня?
– Это сложная ситуация. Мы уже разговаривали с главным тренером на эту тему. С "Анжи" в прошлом туре пропустили, сегодня чуть не повторили это. Нам нужно больше концентрации и больше тренироваться. Надо делать выводы, почему мы допускаем такие ошибки.
– Взаимопонимания в центре поля с Подберёзкиным и Могилевцем уже удалось найти?
– Да, это было просто сделать, потому что они оба умные игроки, с ними легко играть. Мы быстро нашли контакт.
– Насколько трудно было перейти к минусовой температуре после тёплых условий, в которой команда готовилась к игре?
– На самом деле тяжёло из-за низких температур и мороза, особенно когда начинаешь разминаться и играть. Тяжело идёт мяч, но потом понимаешь, что это Россия, и мы должны адаптироваться к этой температуре.
"Бизнес-Online"
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