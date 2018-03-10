Кристиан Нобоа: тяжёло играть в мороз, но потом понимаешь, что это Россия

Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа подвёл итоги матча 22-го тура чемпионата России с "Тосно".– Разница между таймами как раз была только в забитом голе. Мы всю игру искали возможности забить гол, и именно во втором это получилось.– Это сложная ситуация. Мы уже разговаривали с главным тренером на эту тему. С "Анжи" в прошлом туре пропустили, сегодня чуть не повторили это. Нам нужно больше концентрации и больше тренироваться. Надо делать выводы, почему мы допускаем такие ошибки.– Да, это было просто сделать, потому что они оба умные игроки, с ними легко играть. Мы быстро нашли контакт.– На самом деле тяжёло из-за низких температур и мороза, особенно когда начинаешь разминаться и играть. Тяжело идёт мяч, но потом понимаешь, что это Россия, и мы должны адаптироваться к этой температуре.