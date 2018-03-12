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Игроки сборной России проголосуют на выборах президента, несмотря на командный сбор

Футболисты сборной России проголосуют на выборах президента РФ 18 марта, несмотря на то, что в этот день начинается подготовка команды к товарищеским матчам, сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

Тренировочный сбор перед матчами с командами Бразилии и Франции игроки сборной России начнут 18 марта в подмосковном Новогорске.

"Мы будем голосовать, у нас это намечено. На поле, конечно, урны не будет, но в одном из ближайших участков у игроков будет такая возможность", - цитирует Черчесова ТАСС.
Теги: Сборная России Черчесов
Вчера, 23:21
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