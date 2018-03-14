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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Матч "Рубин" - "Спартак" будет показан на медиакубе арены в "Парке Легенд"
Матч 23-го тура чемпионата России между казанским "Рубином" и столичным "Спартаком" будет транслироваться на большом медиакубе московской арены в "Парке Легенд", сообщается в твиттере клуба.
Трансляция встречи будет вестись для зрителей после окончания матча чемпионата России по гандболу, в котором московский "Спартак" примет на площадке арены петербургский клуб "Университет-Нева".
Трансляция встречи будет вестись для зрителей после окончания матча чемпионата России по гандболу, в котором московский "Спартак" примет на площадке арены петербургский клуб "Университет-Нева".
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