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Матч "Рубин" - "Спартак" будет показан на медиакубе арены в "Парке Легенд"

Матч 23-го тура чемпионата России между казанским "Рубином" и столичным "Спартаком" будет транслироваться на большом медиакубе московской арены в "Парке Легенд", сообщается в твиттере клуба.

Трансляция встречи будет вестись для зрителей после окончания матча чемпионата России по гандболу, в котором московский "Спартак" примет на площадке арены петербургский клуб "Университет-Нева".
Теги: Рубин Спартак
Сегодня, 16:22
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№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:29) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ох, поимеет Бикеич спартак, ну не любит он свинину...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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