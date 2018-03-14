Матч "Рубин" - "Спартак" будет показан на медиакубе арены в "Парке Легенд"

Матч 23-го тура чемпионата России между казанским "Рубином" и столичным "Спартаком" будет транслироваться на большом медиакубе московской арены в "Парке Легенд", сообщается в твиттере клуба.Трансляция встречи будет вестись для зрителей после окончания матча чемпионата России по гандболу, в котором московский "Спартак" примет на площадке арены петербургский клуб "Университет-Нева".