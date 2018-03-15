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"Рубин" получил новую лицензию, Ахметов не согласился переподписывать контракт

"Рубин" получил новую лицензию от РФПЛ как частное предприятие, передает "Бизнес online". Сегодня казанский клуб завершит процедуру по смене юридического статуса вместе с лигой и РФС.

До матча со "Спартаком" казанцы будут заново заявлять игроков уже за ООО "ФК Рубин", а прежняя лицензия будет аннулирована. Таким образом, субботний матч "Рубин" проведет уже официально в новом статусе.

Соглашения с ООО "Рубин" подписали все ныне работающие сотрудники и игроки команды, за исключением 20-летнего полузащитника Ильзата Ахметова, который теперь может стать свободным агентом.

По информации издания, сторона игрока требовала гарантии его выхода на поле в 50% матчей. В "Рубине" еще надеются договориться с футболистом о новом соглашении, игрок пока в расположении клуба, но без контракта с новой организацией.

21-летний хавбек Рифат Жемалетдинов переподписал контракт, но на других условиях: агент и игрок смогли убедить "Рубин" понизить сумму отступных, поэтому летом футболист, вероятно, уйдет в другой клуб.
Теги: Рубин
Сегодня, 09:42
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№2 Написал: Rasmuz (Сегодня, 11:00) #
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В Спартак его вроде не звали.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: Яamon (Сегодня, 10:18) #
  • -1
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Болеет за:
«Локомотив»
Жема летом подпишет контракт с чемпионом
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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