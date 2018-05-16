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Геннадий Орлов: думаю, "Локомотив" сделает все, чтобы Миранчуки не перешли в "Зенит"

Телекомментатор Геннадий Орлов оценил возможность трансфера полузащитников "Локомотива" Алексея и Антона Миранчуков в петербургский "Зенит".

"Думаю, "Локомотив" сделает все, чтобы Миранчуки не перешли в "Зенит". "Локомотив" вышел в Лигу чемпионов, Миранчуки являются воспитанниками клуба. Зачем это "Зенит"? Нужен другой путь, надо своих наигрывать. А вот так брать и срывать яблоки с чужого дерева - это некрасиво и неэтично", - сказал Орлов в прямом эфире в своем видеоблоге.

Sport24
Теги: Орлов Миранчук Ан. Миранчук Ал. Зенит Локомотив
Сегодня, 00:42
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№2 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 02:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
А вот так брать и срывать яблоки с чужого дерева - это некрасиво и неэтично

Зенит же покупает всё, что хоть немного блестит.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 02:16) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Сам придумал новость и сам её прокомментировал. Браво Гена, браво.
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
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