Геннадий Орлов: думаю, "Локомотив" сделает все, чтобы Миранчуки не перешли в "Зенит"

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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Телекомментатор Геннадий Орлов оценил возможность трансфера полузащитников "Локомотива" Алексея и Антона Миранчуков в петербургский "Зенит".
"Думаю, "Локомотив" сделает все, чтобы Миранчуки не перешли в "Зенит". "Локомотив" вышел в Лигу чемпионов, Миранчуки являются воспитанниками клуба. Зачем это "Зенит"? Нужен другой путь, надо своих наигрывать. А вот так брать и срывать яблоки с чужого дерева - это некрасиво и неэтично", - сказал Орлов в прямом эфире в своем видеоблоге.
Sport24
"Думаю, "Локомотив" сделает все, чтобы Миранчуки не перешли в "Зенит". "Локомотив" вышел в Лигу чемпионов, Миранчуки являются воспитанниками клуба. Зачем это "Зенит"? Нужен другой путь, надо своих наигрывать. А вот так брать и срывать яблоки с чужого дерева - это некрасиво и неэтично", - сказал Орлов в прямом эфире в своем видеоблоге.
Sport24
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