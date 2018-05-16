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Юрий Семин: хорошо, что проиграли в Туле 2:0, а не 3:0, как "Спартак"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от тульского "Арсенала» (0:2) в матче заключительного тура премьер-лиги в Туле.

– Это уже традиция, что чемпион здесь не только заканчивает, но и проигрывает. Хорошо, что у нас хотя бы 2:0, а не 3:0, как у "Спартака".

– Плохо, что так закончили, на такой ноте?

– Результат закономерен. У кого больше мотивации, тот и победит. Когда главная задача решена, очень сложно поднять мотивацию на максимальный уровень, что и произошло. Ничего нового. Так всю жизнь у нас было, и именно так и будет.

"Собеседник"
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 11:53
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7
(7)
№7 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 13:22) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Как мало надо Палычу, чтобы получить удовлетворение yum


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:07) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Че там сравнивать, так же паршиво сыграли.
Смотрел только минут 40, ни одного момента.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Батька (Сегодня, 13:04) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: pfkegjbl 2
пропустил 27 мячей, а мы 21
разница забитых и пропущенных +19, а у нас +20.

ну по одному показателю оперелили из 5 ти ) молодцы
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 12:21) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Батька
online

Только Спартак :

набрал 69 очков в том году, а вы 60 ...
выиграл 22 игры, а вы 18
забил 46 голов, а вы 41
В 1 туре обыграл Арсенал 4-0, а вы 1-0 ....


В этом году будут календарь делать наши деятели что бы первый матч был Зенит-Арсенал )))

пропустил 27 мячей, а мы 21
разница забитых и пропущенных +19, а у нас +20.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 12:03) #
  • +6
  •  (14)

да что же спартак то не дает всем покоя то ? если от зависти завидуете , в глубене души передиваете за него , что вы про ска не пишите или амкар достали уже и срачи устраивать и тд , куда не сунься все о спартаке думают
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: irv Курск (Сегодня, 11:59) #
  • +8
  •  (18)
online

И опять Спартак! Никак без Спартака. Кто-нибудь обязательно, да упомянет!


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 11:56) #
  • +1
  •  (17)

Только Спартак :

набрал 69 очков в том году, а вы 60 ...
выиграл 22 игры, а вы 18
забил 46 голов, а вы 41
В 1 туре обыграл Арсенал 4-0, а вы 1-0 ....


В этом году будут календарь делать наши деятели что бы первый матч был Зенит-Арсенал )))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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