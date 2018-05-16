Юрий Семин: хорошо, что проиграли в Туле 2:0, а не 3:0, как "Спартак"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от тульского "Арсенала» (0:2) в матче заключительного тура премьер-лиги в Туле.– Это уже традиция, что чемпион здесь не только заканчивает, но и проигрывает. Хорошо, что у нас хотя бы 2:0, а не 3:0, как у "Спартака".– Результат закономерен. У кого больше мотивации, тот и победит. Когда главная задача решена, очень сложно поднять мотивацию на максимальный уровень, что и произошло. Ничего нового. Так всю жизнь у нас было, и именно так и будет.