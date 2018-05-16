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Дмитрий Шляхтин: новый контракт с Тихоновым был бы для "Крыльев" разумным решением

Президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что самарский клуб заинтересован в продлении контракта с главным тренером Андреем Тихоновым.

"Продление контракта с Андреем Тихоновым, который вывел "Крылья Советов" в Премьер-Лигу, было бы разумным решением", - цитирует Шляхтина "Чемпионат.сом".
Теги: Шляхтин Крылья Советов Тихонов
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