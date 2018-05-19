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Игорь Акинфеев назвал команду своей мечты (видео)

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал команду своей мечты.

Ей оказался ЦСКА образца сезона-2004/05, выигравший Кубок УЕФА.

Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 21:52
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4
(4)
№4 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 23:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Тебя ещё спросить забыли...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 23:28) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Терек»
Неужели мнение Пукинфеева кому-то интересно...
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 22:45) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Он_вам_не_димон
ну тогда и нефть была

Совсем дурак?


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
№1 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 22:42) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
ну тогда и нефть была
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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