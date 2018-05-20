Вадим Евсеев: планы на будущее? Пока у меня планы зайти в раздевалку и поблагодарить ребят

Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Тамбовом" (1:0), что позволило команде сохранить прописку в ФНЛ."В первую очередь, ребят надо было восстановить. То, что мы играть можем и умеем, доказали наши победы. Сегодня тяжело было. Манеж давит чуть-чуть, но хорошие условия. Сказал игрокам, что если они будут играть, как последние игры, задача будет выполнена.Ситуация с контрактом и планы на будущее? Пока у меня планы зайти в раздевалку и поблагодарить ребят, которые вытащили такой сложный сезон. Мои планы - второстепенны", - сказал Евсеев.