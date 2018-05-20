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Вадим Евсеев: планы на будущее? Пока у меня планы зайти в раздевалку и поблагодарить ребят

Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Тамбовом" (1:0), что позволило команде сохранить прописку в ФНЛ.

"В первую очередь, ребят надо было восстановить. То, что мы играть можем и умеем, доказали наши победы. Сегодня тяжело было. Манеж давит чуть-чуть, но хорошие условия. Сказал игрокам, что если они будут играть, как последние игры, задача будет выполнена.

Ситуация с контрактом и планы на будущее? Пока у меня планы зайти в раздевалку и поблагодарить ребят, которые вытащили такой сложный сезон. Мои планы - второстепенны", - сказал Евсеев.
Теги: Евсеев Амкар Тамбов
Сегодня, 21:06
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(1)
№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 21:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
Был мужиком - мужиком и ....есть пока.


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Гинер, продай клуб Ромке!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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