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Марат Измайлов: не сказал бы, что золото "Локо" - самое сенсационное в истории РФПЛ
Бывший игрок сборной России и "Локомотива" Марат Измайлов поделился мнением о чемпионстве московского "Локомотива".
"Почему "Локомотив" так долго не выигрывал чемпионат, и кто виноват? Были глобальные перемены в структуре клуба. Наверняка искали новые пути становления, это часто влечет за собой определенный кризис. Мне трудно судить что происходило внутри команды, т.к. я уже не выступал за "Локомотив", но повторюсь, если судить со стороны, то подбор футболистов всегда был на высоком уровне.
Я бы не сказал, что золото "Локомотива" в этом сезоне – самое сенсационное в истории РФПЛ. Перед началом сезона было 4-5 команд которые могли претендовать на чемпионство, "Локомотив" в их числе. Другое дело, что многие считали фаворитами иные клубы, небезосновательно, но за это мы и любим спорт, в частности футбол, за непредсказуемость и честную борьбу", - цитирует Измайлова Sport24.ru.
"Почему "Локомотив" так долго не выигрывал чемпионат, и кто виноват? Были глобальные перемены в структуре клуба. Наверняка искали новые пути становления, это часто влечет за собой определенный кризис. Мне трудно судить что происходило внутри команды, т.к. я уже не выступал за "Локомотив", но повторюсь, если судить со стороны, то подбор футболистов всегда был на высоком уровне.
Я бы не сказал, что золото "Локомотива" в этом сезоне – самое сенсационное в истории РФПЛ. Перед началом сезона было 4-5 команд которые могли претендовать на чемпионство, "Локомотив" в их числе. Другое дело, что многие считали фаворитами иные клубы, небезосновательно, но за это мы и любим спорт, в частности футбол, за непредсказуемость и честную борьбу", - цитирует Измайлова Sport24.ru.
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