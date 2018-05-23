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Президент "Урала": Черчесов обещал вызвать Емельянова в сборную

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением насчет невызова в сборную России защитника клуба Романа Емельянова.

"Черчесов просил поставить Рому центральным защитником. Сказал: "Центральных защитников нет. Если заиграет на этой позиции - я его вызову в сборную". Рома очень хороший сезон провел. Он очень хотел попасть на чемпионат мира. Считаю, что Емельянов сильнее некоторых людей, которых вызвал главный тренер. Фамилий называть не буду. Рома мог закрыть две позиции», - цитирует Иванова официальный сайт клуба.
Теги: Урал Емельянов Сборная России
Сегодня, 14:51
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(1)
№5 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 16:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а зачем повтор этих слов в новостях? иванов дядя кого-то из редакторов русфутбола?))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 16:22) #
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черчесов сам не знает что делать со сборной,а тут какое то обещание
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:57) #
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Обещал-обещал да невыобещал.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:22) #
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ржд гуд,
dlya konkurenzii! ili vdrug smojem sigrat v 6 zashitnikov i tri napa! smile
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 15:01) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Роман - ЦЗ?! в сборной и так хватает дилетантов в обороне!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
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