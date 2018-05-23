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Президент "Урала": Черчесов обещал вызвать Емельянова в сборную
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением насчет невызова в сборную России защитника клуба Романа Емельянова.
"Черчесов просил поставить Рому центральным защитником. Сказал: "Центральных защитников нет. Если заиграет на этой позиции - я его вызову в сборную". Рома очень хороший сезон провел. Он очень хотел попасть на чемпионат мира. Считаю, что Емельянов сильнее некоторых людей, которых вызвал главный тренер. Фамилий называть не буду. Рома мог закрыть две позиции», - цитирует Иванова официальный сайт клуба.
"Черчесов просил поставить Рому центральным защитником. Сказал: "Центральных защитников нет. Если заиграет на этой позиции - я его вызову в сборную". Рома очень хороший сезон провел. Он очень хотел попасть на чемпионат мира. Считаю, что Емельянов сильнее некоторых людей, которых вызвал главный тренер. Фамилий называть не буду. Рома мог закрыть две позиции», - цитирует Иванова официальный сайт клуба.
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