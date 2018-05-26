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Москва Локомотив
Москва Краснодар
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Президент РФПЛ: до 30 мая станет известно кто сыграет в Суперкубке против "Локомотива"
Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин подтвердил, что ЦСКА может сыграть против "Локомотива" в Суперкубке России вместо "Тосно". Игра состоится 27 июля в Нижнем Новгороде.
"Если "Тосно" прекратит существование, то в Суперкубке сыграет ЦСКА. До 30 мая руководители "Тосно должны озаботиться прохождением лицензирования. Если не получат лицензию ФНЛ, могут подать документы на лицензию ПФЛ, уж ее то они наверняка пройдут. Команда ПФЛ тоже имеет право участвовать в Суперкубке. Вообщем нам всем нужно подождать до 30 мая", - цитирует Прядкина Sport24
"Если "Тосно" прекратит существование, то в Суперкубке сыграет ЦСКА. До 30 мая руководители "Тосно должны озаботиться прохождением лицензирования. Если не получат лицензию ФНЛ, могут подать документы на лицензию ПФЛ, уж ее то они наверняка пройдут. Команда ПФЛ тоже имеет право участвовать в Суперкубке. Вообщем нам всем нужно подождать до 30 мая", - цитирует Прядкина Sport24
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