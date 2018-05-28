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Источник: новым главным тренером "Уфы" станет Сергей Томаров

По информации СЭ, руководство "Уфы" нашло замену Сергею Семаку в лице бывшего старшего тренера клуба Сергея Томарова.

Томаров с 2011 года входит в тренерский штаб башкирского клуба.
Теги: Уфа Семак
Сегодня, 15:17
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(1)
№4 Написал: truten74 (Сегодня, 16:15) #
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  •  (6)
online

Цитата: valerman40
Это кто? Следующий тренер Зенита?

Федуну хохлу своему передайте свиньи чтобы цены не задирал на бензин.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 15:56) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
Это кто? Следующий тренер Зенита?

Нет это следующий ваш.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:40) #
  • +3
  •  (5)

А что Семак уже в Зените?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:20) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Это кто? Следующий тренер Зенита?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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