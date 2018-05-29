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ЦСКА, "Зенит", "Спартак" и "Локомотив" - в топ-50 лучших клубов Европы

Семь российских клубов вошли в топ-100 рейтинга ведущих европейских футбольных клубов Euro Club Index по окончании сезона-2017/18, составленного агентством Gracenote.

Лучшим российским клубом признан ЦСКА, который занимает 26-е место. "Зенит" занял 33-е место, "Спартак" - 38-е. "Локомотив" оказался на 47-й строчке. Попали в число 100 лучших также "Краснодар" (51), "Ростов" (75) и "Ахмат" (97).

Возглавила рейтинг "Барселона".
Теги: Зенит Спартак Локомотив ЦСКА
Сегодня, 00:08
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№1 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 00:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
че за агенство, че за ерунда..... привет 1984....
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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