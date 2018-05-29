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"Рубин" выкупил Вячеслава Подберезкина у "Краснодара"

Полузащитник Вячеслав Подберезкин продолжит выступать за "Рубин".

Казанский клуб выкупил контракт игрока у «Краснодара» и заключил с ним полноценное соглашение сроком на 3 года.

"Я очень рад, что клубам удалось договориться, и я перехожу в "Рубин"! Спасибо Курбану Бекиевичу и руководству клуба за доверие! Я в свою очередь обещаю сделать всё возможное, чтобы приносить пользу команде и радовать болельщиков своей игрой!» – прокомментировал Подберезкин свой переход официальному сайту "Рубина"

Минувший сезон он провел в «Рубине» на правах аренды.
Теги: Подберезкин Рубин
Сегодня, 15:22
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6
(1)
№6 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:53) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Будет полезен.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:46) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька



А на попова нет пару лямов странно ...

Значит не пару просят


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 16:27) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: alx64
очередная командочка с тупыми игроками и игрой в автобус!!!!!!!!!!!!!браво чмошный бердывка и эту команду развалит!!!!!!!!!!!!!!

совсем голова бобо?чемоданы я не видел, но вот чемпионства Рубина....Бердыевского Рубина я видел.и как они барсу уделывали тоже видел
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: realist12 (Сегодня, 15:47) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Нормально. Рубину он необходим..
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
№2 Написал: alx64 (Сегодня, 15:45) #
  • -4
  •  (6)

очередная командочка с тупыми игроками и игрой в автобус!!!!!!!!!!!!!браво чмошный бердывка и эту команду развалит!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:39) #
  • 0
  •  (4)

А на попова нет пару лямов странно ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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