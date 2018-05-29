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Президент "Зенита" - о назначении Семака: мы выбрали самого достойного

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о назначении Сергея Семака главным тренером клуба.

"Мы очень рады тому, что Сергей Богданович Семак вернулся в родной дом. Он провел здесь достаточно времени как игрок и как тренер — здесь он начинал свою тренерскую карьеру. Очень успешно отработав в Уфе, Сергей Богданович теперь возглавит нашу команду.

В прошлом году мы начали строительство совершенно новой команды, играющей в атакующий зрелищный футбол. Сегодня к нам пришел тренер, который абсолютно поддерживает нашу философию развития "Зенита". Вдвойне приятно, что наши болельщики поддерживают наш выбор — мы выбрали самого достойного", - цитирует Фурсенко официальный сайт клуба.
Теги: Фурсенко Семак Зенит
Сегодня, 19:29
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№31 Написал: truten74 (Сегодня, 20:54) #
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online

Цитата: Стратег
Странно, что про поставленные задачи и кредит доверия не сказал, напрягает. Фурс любого именитого может выгнать, несмотря на любую неустойку, а тут свой, молодой, минимум риска и есть кого бесплатно назначить крайним, если что.
Богданыч понимает риск, удачи ему!

Сейчас Фурсенко обрезан в выборе тренера и трансферов,его совет деректоров лишил такого права из за Манчини и 5-го места и что он денег много растратил а выхлопа нуль.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№30 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:53) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
Цитата: Пивовед
Цитата: ЗигЗаг
ждем.. дзюбу денисова.. взглотнут как обычно голубые... и к новым " вершинам"....одним словом чухня...


а кто традиции носить будет ?

Ты! Как "Спартак" на аватаре - так отпетый форумный говномёт. Традиция, однако.


спасибо, но я от работы в фк Зенит откажусь...
я, знаете ли, очень брезглив.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№29 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:53) #
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Lokoflesh,
Если бы все решали деньги, мы бы болели за данный вид спорта? (тем более, что уже 6 лет, как не решают).
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№28 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:50) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Камерунский защитник молодежки "Спартака" Одри Йола Зепатта отказался выступать за юношескую сборную России. 19-летний игрок рассчитывает играть за команду Камеруна.

- Моя первая цель - пробиться в первую команду "Спартака". Вторая - защищать свою страну, - цитирует Journal du Cameroun Зепатту. - Мне предлагали российские спортивные функционеры играть за юношеские сборные, но я вежливо отклонил это предложение.



чего хохочешь, графин ?

над тем. что чувак оказался патриотом своего племени?

или над тем, что (юношеская U-19 ? значит, Кержаков, ёпта) подкатывали к угольку, уговаривая его выступать за Россию ?
вот если над вторым- тогда, действительно, смешно.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№27 Написал: ЗигЗаг (Сегодня, 20:50) #
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online

Цитата: пушкин
Выбрали самого достойного

И не ипёт, ....вопросы, плять???? angry

ковырялка режиссерская- блЯсень... не ругайся плечевая кунсткамерная дрянь....
Регистрация: 2.04.2018 [жалоба]
№26 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:46) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Странно, что про поставленные задачи и кредит доверия не сказал, напрягает. Фурс любого именитого может выгнать, несмотря на любую неустойку, а тут свой, молодой, минимум риска и есть кого бесплатно назначить крайним, если что.
Богданыч понимает риск, удачи ему!
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№25 Написал: пушкин спб (Сегодня, 20:42) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Выбрали самого достойного

И не ипёт, ....вопросы, плять???? angry


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№24 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:38) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Футбол несправедлив, лучшие атакующие игроки и только пятое место. Обидна да, Фурсенка?
А Семак молодцом, если дебилы из менеджмента Зенита снова не начнут керню пороть.
Ему нужно минимум два года, чтобы вникнуть в дела предыдущих тренеров.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№23 Написал: spiri (Сегодня, 20:34) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Богданыч,не подведи!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№22 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 20:33) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SVN
а ведь Саламыч может освободиться после ЧМ....могли и его кандидатуру рассмотреть.Чемпионат Польши брал,Амкар с Тереком поднимал.


Ага!Еще Пермь брал!Шпака?Не брал!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№21 Написал: solig65 (Сегодня, 20:22) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
*выбрали самого достойного*-ха-ха-ха...не ну а что ему еще сказать-то..ведь и на к...енях стоял...иностранцев упрашивал...ну те же не идиоты
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
№20 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:20) #
  • -5
  •  (7)

Цитата: Батяня
Самый достойный - из согласившихся работать.


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№19 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 20:19) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Miss_Z
Бляяя как же это противно!
Мы попробовали подписать норм тренеров, но они отказались, потом мы вспомнили про Семака.

в качестве кого участвовала в переговорах?

что из всего этого получится,никто с уверенностью не скажет.но некоторых непоследних людей,бывших с зенитом не только в моменты триумфа,и ушедших после известных событий,вернуть на эстадио может
Регистрация: 21.09.2008 [жалоба]
№18 Написал: SVN (Сегодня, 20:17) #
  • 0
  •  (4)

интересно,а что теперь будет с Дзюбой?наверное Семак сделает на него ставку в атаке,болельщики поддержат тренера?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№17 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:08) #
  • -4
  •  (6)

Что же. Я как "кузьмич", был против. Фаны орали, про"шиза на вираже", Богданыч, даже плакат вывисели, теперь их ответственность. Конечно, никто подыгрывать, как ОИРу не будет, но мы же и не такое откровенное дерьмо, как Спартак. Выдюжим .
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№16 Написал: stainless (Сегодня, 20:00) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Свое мнение о контракте "Зенита" с Сергеем Семаком, который сегодня заключил соглашение с питерским клубом по схеме "2+1", высказал Андрей Федун, член совета директоров "Спартака" – одного из основных конкурентов сине-бело-голубых в чемпионате России.


– Правильное ли решение, на ваш взгляд, принял "Зенит", подписав договор с 42-летним россиянином после долгих лет, когда командой руководили титулованные иностранцы? – вопрос Федуну.

– Выбор тренера – всегда загадка. Возьмите "МЮ" – блестящий состав, во главе опытнейший Моуринью, как говорится, тренер-гарантия, а болтанка, начавшаяся после ухода Фергюсона, по-прежнему продолжается. А сколько вариантов перебрал "Челси", пока на какой-то период не приходил результат? В "Реале" же передвинули Зидана из второго состава в первый – и вот вам три победы в Лиге чемпионов подряд. Кто в это тогда верил? Наверное, только Флорентино Перес (президент мадридского клуба – Прим. "СЭ") – настолько неочевидное решение.

У Семака путь гармоничный – хороший в прошлом футболист, потом работал вторым в "Зените", проявил себя в "Уфе" уже в качестве главного. Хотелось бы, чтобы у него все получилось.

– Значит, сине-бело-голубые как были одним из главных конкурентов "Спартака", так ими и останутся?

– В РФПЛ есть четыре команды, которые по совокупности инфраструктуры, составов, класса тренеров постоянно заставляют друг друга испытывать напряжение. Это "Спартак", "Зенит", ЦСКА и "Рубин". Еще добавил бы к ним "Локомотив" и "Краснодар" – вот она, наша большая шестерка. Иногда к ней подтягиваются "Урал", та же "Уфа", еще кто-то. Словом, лига конкурентная и взять титул вполноги не получится ни у кого.


Цитата: ЗигЗаг
одним словом чухня...

Камерунский защитник молодежки "Спартака" Одри Йола Зепатта отказался выступать за юношескую сборную России. 19-летний игрок рассчитывает играть за команду Камеруна.

- Моя первая цель - пробиться в первую команду "Спартака". Вторая - защищать свою страну, - цитирует Journal du Cameroun Зепатту. - Мне предлагали российские спортивные функционеры играть за юношеские сборные, но я вежливо отклонил это предложение. laughing
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№15 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 19:57) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Самый достойный - из согласившихся работать.


--------------------
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012 [жалоба]
№14 Написал: SVN (Сегодня, 19:55) #
  • -1
  •  (5)

а ведь Саламыч может освободиться после ЧМ....могли и его кандидатуру рассмотреть.Чемпионат Польши брал,Амкар с Тереком поднимал.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№13 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 19:53) #
  • +3
  •  (9)

Цитата: acetophenon
Нам нужен способный и умелый.



А Серёжа чем вам не тренер? Вполне по Зинке шапка. Предстоит долгая дорога в дюнах. Серёжа терпеливый, будет сорок лет вас по пустыне водить.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№12 Написал: Asking (Сегодня, 19:52) #
  • -3
  •  (11)
online

А этот помогать будет . А по вечерам с Тимащуком будут выть на луну песню "тече ричка каломутна"

Цитата: Charodei
Поздравляю

А вас поздравляю с тем, что Семак, один из немногих людей в российском футболе. в которого камень не кинет практически никакой фанат, любого клуба... И Семак категорически отмежевался от твоего клуба, причем неоднократно. Что наводит на мысли


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№11 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:45) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Да, да, Аленичев в Спартаке тоже был достойный. Чужой опыт ничему не учит.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№10 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 19:45) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Поздравляю зенитчиков с хорошим новым тренером.Богданыч и тренер классный,и человек прекрасный.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№9 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 19:44) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ну-ну! Теперь то в твою сторону свистеть не будут на стадионе. Большинство народа довольно. Самое смешное, что есть те, кто думают, что повлияли на выбор.. или чуть сами не выбрали. joy Могли бы уж и в другом месте устроить голосование. Например, в твиттере. Но там публика другая немного.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№8 Написал: liasport433 (Сегодня, 19:42) #
  • -2
  •  (8)

эх, оздоева бы капитаном!!!! фурсенко реальный пустотреп, семак можно заменит на любое слово-фамилию, а все остальное было заготовлено давно!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№7 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 19:42) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Бляяя как же это противно!
Мы попробовали подписать норм тренеров, но они отказались, потом мы вспомнили про Семака.


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№6 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 19:41) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: ЗигЗаг
ждем.. дзюбу денисова.. взглотнут как обычно голубые... и к новым " вершинам"....одним словом чухня...


а кто традиции носить будет ?

Ты! Как "Спартак" на аватаре - так отпетый форумный говномёт. Традиция, однако.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:39) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
СЕРГЕЙ ФУРСЕНКО: " Мы будем рвать всех подряд. И это я вам обещаю!"

smile


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№4 Написал: Asking (Сегодня, 19:37) #
  • -4
  •  (12)
online

Ой, сожрут его. Так примерно:
Цитата: acetophenon
Нахрена нам достойные!

Вот-вот. Это же гнилые, достойные им не нужны, им отстойных подавай


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:36) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЗигЗаг
ждем.. дзюбу денисова.. взглотнут как обычно голубые... и к новым " вершинам"....одним словом чухня...


а кто традиции носить будет ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: ЗигЗаг (Сегодня, 19:33) #
  • -2
  •  (14)
online

ждем.. дзюбу денисова.. взглотнут как обычно голубые... и к новым " вершинам"....одним словом чухня...
Регистрация: 2.04.2018 [жалоба]
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