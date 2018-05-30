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Андрей Тихонов продлил контракт с «Крыльями». Главное со специальной пресс-конференции
«Крылья Советов» выполнили задачу по выходу в премьер-лигу ещё в начале мае, но официально о продлении контракта объявили только сегодня. Корреспонденты Rusfootball.info Роман Гуськов и Иван Долинин передают с базы самарской команды.
– Переговоры прошли достаточно быстро и легко. За этот год убедились, что мы ни в чем не ошиблись. Андрей Валерьевич полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к тренеру клубом «Крылья Советов». Не были никаких сверъестественных требований, все достаточно прозрачно, – начал гендиректор клуба Виталий Шашков.
– Контракт подписан по системе «год плюс год», это обоюдное согласие клуба и тренера. Отработали хорошо – двигаемся дальше, это нормальная практика, – сказал Шашков.
– Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие. Премьер-лига – другой турнир, другая ответственность. Конечно, подписал контракт с лёгким сердцем, часть моей души находится в Самаре. Я только дома прожил больше, чем в Самаре. У нас с руководством клуба общее понимание, куда мы двигаемся, нет разногласий, – ответил Андрей Тихонов.
О задачах:
– Губернатор поставил задачу клубу не просто остаться любыми путями, а показывать хорошую игру, чтобы привлечь зрителей на шикарный стадион, – сообщил Виталий Шашков.
О стадионе «Металлург»:
– Мы попросим сыграть какой-то прощальный на «Металлурге», но в дальнейшем будем заявлять 2 стадиона. Пока непонятно, когда после чемпионата мира нам передадут новый стадион. В идеале поле на «Металлурге» нужно менять, стелить синтетику хорошего поколения. Вопрос – успеем ли в этом году. Возможно, газон нового стадиона в наших климатических условиях нужно будет поберечь. Не дай бог начинать весну на выезде, имея 2 стадиона в городе.
О том, как заполнять и окупать «Самара-Арену»:
– Должно складываться одно к одному. Болельщик в первую очередь идёт на игру. Но и результат всё равно стоит во главе угла.
В ведение «Крыльев Советов» стадион не перейдёт минимум 3 года. Мы говорим о доходах, но есть ещё и расходы. Нужно посмотреть, во сколько обойдётся содержание стадиона.
Далее перейдём к словам Андрея Тихонова.
О том, от кого придётся избавиться:
– «Резать по-живому» – это когда человека посреди сезона убирают из команды. Когда у игрока заканчивается контракт, это другое. Ещё рано называть фамилии, у нас очень хороший коллектив, он сохраняется, меня никто не разочаровал. Если будет хорошее усиление, кому-то придётся сказать спасибо и до свидания. Это большой спорт, могут появиться люди, которые сильнее тебя.
Об усилении:
– Давайте без позиций, нам нужно 5-6 человек в состав. Пока мы не знаем, что будет дальше с бюджетом. Сейчас всё заточено под чемпионат мира. Губернатор в курсе всех событий, что происходят в клубе, он встречался с футболистами.
Но работа ведётся на всех фронтах. На русских или иностранцах акцент? А вы попробуйте найти русских игроков, мы вам спасибо скажем. Ищем, конечно, и в России, и за границей, работа ведётся. Но если мы говорим о свободных агентах, то футболисту нужно платить очень большую зарплату. Всё упирается в финансы.
Буду ли я ездить на просмотры игроков? К нам на сбор будут приезжать. Я поеду, если надо будет, но одна игра может ничего не дать, одну игру много кто способен сыграть.
Будем ли смотреть на потенциальных новичков на ЧМ-2018? Игроков сборных будет заполучить очень сложно. Интересует ли «Крылья» Молло? Мы подумаем.
Что касается игроков в аренде, то Бато в аренде до зимы, Лория вернётся, а с Гоцуком будем разговаривать.
Об Александре Соболеве:
– Это для вас он открытие, ему ещё работать и работать. Парень удачно вышел, хорошо сыграл часть сезона, но уровень футболиста измеряется целым сезоном, а то и несколькими. У нас были такие, которые после половины сезона пропадали с огромными зарплатами.
Об отсутствии самарских воспитанников в команде:
– Вы вторую команду видели? Ну что скажете? Нужно обращаться к школе, к тренерам, которые воспитывают ребят. Школ в Самаре сейчас много, но футболисты попадают в команду не в 14 лет, а около 20.
О судьбе команды «Крылья Советов-2», выступавшей в ПФЛ:
– Команда будет существовать, будет и дубль в обязательном порядке, – заявил Шашков. – Команды будут состоять из воспитанников нашего центра подготовки футболистов, академии Коноплёва. Что оттуда вырастет – вопрос к тренерам. Условия создаются нормальные, адекватные. Но к основному составу они и близко не готовы сейчас.
Из «КС-2» никто из нужных не разъедется. Разъедутся те, кто прошёл в системе 2 года и по которым было принято решение, что им лучше развиваться дальше.Пара-тройка человек поедет на сбор с основной командой.
О подготовке «Крыльев» к сезону:
– Первый сбор проведём в Сербии с 19 июня по 1 июля, это безвизовая страна. Там будет очень много спарринг-партнёров, отличные условия. Но главное, что страна безвизовая, можно будет кого-то пригласить. По второму сбору ещё не определились, затем возвращаемся в Самару и готовимся. Сейчас игроки отдыхают, их домашняя работа начнётся с 1 июня.
Об отсутствии встречи с болельщиками по окончании сезона:
– Я впервые от вас слышу, что такие вези практикуются. Если бы это было нужно, мы бы сделали. В основном ребята разъехались. Выезд во Владивосток такой далёкий, это не планировались. Эти пожелания нужно высказывать руководству заранее, а не говорить о том, что могло бы быть.
Что касается открытых тренировок, то не вопрос. Нужно хорошее поле сделать, трибуны небольшие, тогда можно приглашать.
О конкурентоспособности «Крыльев» в премьер-лиге:
– Нам нужно усиливаться. Хочется превозносить свою команду, но сказать, что мы сильнее вылетевшего из премьер-лиги «Анжи», я не могу. У нас тоже полно проблем. Хороший стадион – это не три очка.
О том, в чём в Самаре было сложнее, чем в Красноярске:
– В Красноярске не было такой ответственности, не было задачи выйти в премьер-лигу. Отсюда большую часть матчей мы играли на результат. Когда у тебя нет права на ошибку, ты не можешь расслабиться. Научились терпеть, играть на третий день, когда ребят надо тренировать, а не восстанавливать. Базы у нас не было, на каждую тренировку ездили.
О схеме на премьер-лигу:
– У нас в арсенале две схемы, футболисты знают, как играть и ту, и другую. Конечно, будем подстраиваться под соперников, в премьер-лиге мы будем смотреть снизу вверх. Схема с тремя центральными защитниками не очень зрелищная, но ЦСКА в неё играет, показывает добротный футбол. Всё зависит от исполнителей. Тебе нужны 3 хороших центральных защитника, 3 хороших центральных полузащитника, такие люди, как Фернандес и Щенников.
Футбол футболом, но есть результат. «Уфа» попала в еврокубки, но разница с зоной стыковых матчей совсем не большая. Нужно набирать очки, где-то играть на результат. Мы не можем в данный момент выйти и играть в открытый футбол с лидерами.
– Переговоры прошли достаточно быстро и легко. За этот год убедились, что мы ни в чем не ошиблись. Андрей Валерьевич полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к тренеру клубом «Крылья Советов». Не были никаких сверъестественных требований, все достаточно прозрачно, – начал гендиректор клуба Виталий Шашков.
– Контракт подписан по системе «год плюс год», это обоюдное согласие клуба и тренера. Отработали хорошо – двигаемся дальше, это нормальная практика, – сказал Шашков.
– Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие. Премьер-лига – другой турнир, другая ответственность. Конечно, подписал контракт с лёгким сердцем, часть моей души находится в Самаре. Я только дома прожил больше, чем в Самаре. У нас с руководством клуба общее понимание, куда мы двигаемся, нет разногласий, – ответил Андрей Тихонов.
О задачах:
– Губернатор поставил задачу клубу не просто остаться любыми путями, а показывать хорошую игру, чтобы привлечь зрителей на шикарный стадион, – сообщил Виталий Шашков.
О стадионе «Металлург»:
– Мы попросим сыграть какой-то прощальный на «Металлурге», но в дальнейшем будем заявлять 2 стадиона. Пока непонятно, когда после чемпионата мира нам передадут новый стадион. В идеале поле на «Металлурге» нужно менять, стелить синтетику хорошего поколения. Вопрос – успеем ли в этом году. Возможно, газон нового стадиона в наших климатических условиях нужно будет поберечь. Не дай бог начинать весну на выезде, имея 2 стадиона в городе.
О том, как заполнять и окупать «Самара-Арену»:
– Должно складываться одно к одному. Болельщик в первую очередь идёт на игру. Но и результат всё равно стоит во главе угла.
В ведение «Крыльев Советов» стадион не перейдёт минимум 3 года. Мы говорим о доходах, но есть ещё и расходы. Нужно посмотреть, во сколько обойдётся содержание стадиона.
Далее перейдём к словам Андрея Тихонова.
О том, от кого придётся избавиться:
– «Резать по-живому» – это когда человека посреди сезона убирают из команды. Когда у игрока заканчивается контракт, это другое. Ещё рано называть фамилии, у нас очень хороший коллектив, он сохраняется, меня никто не разочаровал. Если будет хорошее усиление, кому-то придётся сказать спасибо и до свидания. Это большой спорт, могут появиться люди, которые сильнее тебя.
Об усилении:
– Давайте без позиций, нам нужно 5-6 человек в состав. Пока мы не знаем, что будет дальше с бюджетом. Сейчас всё заточено под чемпионат мира. Губернатор в курсе всех событий, что происходят в клубе, он встречался с футболистами.
Но работа ведётся на всех фронтах. На русских или иностранцах акцент? А вы попробуйте найти русских игроков, мы вам спасибо скажем. Ищем, конечно, и в России, и за границей, работа ведётся. Но если мы говорим о свободных агентах, то футболисту нужно платить очень большую зарплату. Всё упирается в финансы.
Буду ли я ездить на просмотры игроков? К нам на сбор будут приезжать. Я поеду, если надо будет, но одна игра может ничего не дать, одну игру много кто способен сыграть.
Будем ли смотреть на потенциальных новичков на ЧМ-2018? Игроков сборных будет заполучить очень сложно. Интересует ли «Крылья» Молло? Мы подумаем.
Что касается игроков в аренде, то Бато в аренде до зимы, Лория вернётся, а с Гоцуком будем разговаривать.
Об Александре Соболеве:
– Это для вас он открытие, ему ещё работать и работать. Парень удачно вышел, хорошо сыграл часть сезона, но уровень футболиста измеряется целым сезоном, а то и несколькими. У нас были такие, которые после половины сезона пропадали с огромными зарплатами.
Об отсутствии самарских воспитанников в команде:
– Вы вторую команду видели? Ну что скажете? Нужно обращаться к школе, к тренерам, которые воспитывают ребят. Школ в Самаре сейчас много, но футболисты попадают в команду не в 14 лет, а около 20.
О судьбе команды «Крылья Советов-2», выступавшей в ПФЛ:
– Команда будет существовать, будет и дубль в обязательном порядке, – заявил Шашков. – Команды будут состоять из воспитанников нашего центра подготовки футболистов, академии Коноплёва. Что оттуда вырастет – вопрос к тренерам. Условия создаются нормальные, адекватные. Но к основному составу они и близко не готовы сейчас.
Из «КС-2» никто из нужных не разъедется. Разъедутся те, кто прошёл в системе 2 года и по которым было принято решение, что им лучше развиваться дальше.Пара-тройка человек поедет на сбор с основной командой.
О подготовке «Крыльев» к сезону:
– Первый сбор проведём в Сербии с 19 июня по 1 июля, это безвизовая страна. Там будет очень много спарринг-партнёров, отличные условия. Но главное, что страна безвизовая, можно будет кого-то пригласить. По второму сбору ещё не определились, затем возвращаемся в Самару и готовимся. Сейчас игроки отдыхают, их домашняя работа начнётся с 1 июня.
Об отсутствии встречи с болельщиками по окончании сезона:
– Я впервые от вас слышу, что такие вези практикуются. Если бы это было нужно, мы бы сделали. В основном ребята разъехались. Выезд во Владивосток такой далёкий, это не планировались. Эти пожелания нужно высказывать руководству заранее, а не говорить о том, что могло бы быть.
Что касается открытых тренировок, то не вопрос. Нужно хорошее поле сделать, трибуны небольшие, тогда можно приглашать.
О конкурентоспособности «Крыльев» в премьер-лиге:
– Нам нужно усиливаться. Хочется превозносить свою команду, но сказать, что мы сильнее вылетевшего из премьер-лиги «Анжи», я не могу. У нас тоже полно проблем. Хороший стадион – это не три очка.
О том, в чём в Самаре было сложнее, чем в Красноярске:
– В Красноярске не было такой ответственности, не было задачи выйти в премьер-лигу. Отсюда большую часть матчей мы играли на результат. Когда у тебя нет права на ошибку, ты не можешь расслабиться. Научились терпеть, играть на третий день, когда ребят надо тренировать, а не восстанавливать. Базы у нас не было, на каждую тренировку ездили.
О схеме на премьер-лигу:
– У нас в арсенале две схемы, футболисты знают, как играть и ту, и другую. Конечно, будем подстраиваться под соперников, в премьер-лиге мы будем смотреть снизу вверх. Схема с тремя центральными защитниками не очень зрелищная, но ЦСКА в неё играет, показывает добротный футбол. Всё зависит от исполнителей. Тебе нужны 3 хороших центральных защитника, 3 хороших центральных полузащитника, такие люди, как Фернандес и Щенников.
Футбол футболом, но есть результат. «Уфа» попала в еврокубки, но разница с зоной стыковых матчей совсем не большая. Нужно набирать очки, где-то играть на результат. Мы не можем в данный момент выйти и играть в открытый футбол с лидерами.
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