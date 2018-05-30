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Михаил Боярский: расстроен, что "Тосно" не будет участвовать в ФНЛ

Артист, болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал информацию о том, что "Тосно" не смог получить лицензию для участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в следующем сезоне.

"Печально. Хорошая команда. Очень жаль. Одна новость хорошая — то, что в "Зените" есть Семак теперь, другая плохая. "Тосно" очень жалко — команда молодая, неопытная, и у нее нет денег пока для того, чтобы существовать. Это очень печально, потому что очень хорошая конкуренция была. Я расстроен, лично мне она была симпатична. Но теперь никуда не деться: футболистов расхватают, которые наиболее интересные. А команда, к сожалению, останется без перспектив", - цитирует Боярского "Спорт День за Днем".
Теги: Боярский Тосно
Сегодня, 17:27
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№2 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 17:43) #
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online

... и достал из чулана потертый зенитовский шарф.Артист,артист и болельщик.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 17:35) #
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online

Миша не отворачивайся от команды!в ПФЛ так ПФЛ.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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