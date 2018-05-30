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Сердар Таски перешел в "Истанбул ББ"

Защитник "Спартака" Сердар Таски стал игроком турецкого клуба "Истанбул ББ", сообщает Yeni Safak.

Отмечается, что контракт подписан на четыре года. В соцсетях появилось его фото с домашнего стадиона команды.

Теги: Таски Спартак Трансферы
Сегодня, 20:44
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(0)
№8 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:14) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: dimon_1973
контракт кончился. зарплата большая + возраст. логично всё

так ведь продлить же могли?)но раз не стали - значит в целом по уровню можно и своих подтащить.
но я скажу так - мне он вообще никак не запомнился.
для Спартака он был "один из", а не "своим"
да и одни в свои забивают...другие из чужих выносят)тут у кого какой талант) я думаю понятно что речь о Нету

Наконец то появился человек , рассуждающий о футболе , а не штампующий " свиньи , 0-7 , 16 лет ) итак , про Таски , ты прав - " один из " , не более того , хотя , уверен , если бы он поставил целью остаться в России , он бы запросто стал игроком основы , всё для этого у него есть( он будет лидером в любой команде ) , но , не понравилась парню Россия , что поделаешь . Как у нас говорят - " скатертью дорожка " , слова плохого не скажу , но и хвалить не стану , выбрал - досвидос .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:13) #
  • -1
  •  (1)
online

Ну Спартак будет искать двух защитников. Остался кутепов ,джикия и сальва
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:08) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А ведь очень неплохой защитник, правда травматичный, спасибо за все и удачи в Турции


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№5 Написал: Skald (Сегодня, 21:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи!
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 20:53) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
для Спартака он был "один из", а не "своим"

это да. так еще и травматичный. очень много игр пропускал
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:51) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dimon_1973
контракт кончился. зарплата большая + возраст. логично всё

так ведь продлить же могли?)но раз не стали - значит в целом по уровню можно и своих подтащить.
но я скажу так - мне он вообще никак не запомнился.
для Спартака он был "один из", а не "своим"
да и одни в свои забивают...другие из чужих выносят)тут у кого какой талант) я думаю понятно что речь о Нету


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 20:49) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
шедеврами не отметился

помнится неплохой гол в Краснодаре как-то забил. правда в свои ворота :)))
Цитата: tiki
наверное из-за паспорта

контракт кончился. зарплата большая + возраст. логично всё
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:45) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
ну и пусть.средний стабильный игрок
шедеврами не отметился.но и косяков вроде прямо убийственных не было
наверное из-за паспорта


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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