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Виктор Гончаренко: в этом сезоне всерьез рассчитываем на Никиту Чернова

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о планах задействовать в следующем сезона защитника Никиту Черновы, который минувший год провел на правах аренды в "Урале".

"Учитывая, что мы не знаем будущего братьев и Игнашевича, то рассчитываем на Чернова, конечно. Он долго был в обойме, казалось, что вот-вот… Учитывая его успешный опыт в "Урале", я считаю, он готов помочь команде прямо сейчас", - цитирует Гончаренко Чемпионат
Теги: Гончаренко ЦСКА Чернов
Сегодня, 13:21
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(1)
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:34) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
А есть другие варианты?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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