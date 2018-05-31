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Сергей Кирьяков: со спортивной точки зрения хотелось бы, чтобы Салах не играл с Россией

Бывший футболист московского "Динамо" Сергей Кирьяков не хочет, чтобы нападающий сборной Египта Мохамед Салах сыграл против сборной России.

"Со спортивной точки зрения хотелось бы, чтобы Салах не играл. Это игрок очень высокого уровня, который силен индивидуально и может в одиночку решить судьбу матча", — сказал специалист.

Также он рассказал, кто хочет увидеть игрока английского футбола на российских полях.

"С другой стороны, в игре должна быть зрелищность, чтобы в честной борьбе доказать, что ты сильнее. Для болельщиков и журналистов лучше, чтобы он сыграл, однако для специалистов и всего нашего футбола будет лучше, если Салах участия в матче не примет. Тогда наши шансы на выход из группы повысятся", — добавил Кирьяков.

"Газета.ру"
Теги: Сборная России
Сегодня, 18:36
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№4 Написал: казылык (Сегодня, 19:19) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Бавария»
с любой точки зрения это неправильно
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:00) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
чего чего???вот как раз со спортивной точки зрения хочется что бы играл
с эстетической и фанатской - тоже что бы играл
а вот с точки зрения перспектив набора очков - тут скорее наоборот


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 18:54) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Психология терпилы. Я хочу, чтобы Россия обыграла Египет с Салахом
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:53) #
  • +1
  •  (1)
online

Он что бредит Кирьяков? Со спортивной или не спортивной точки зрения?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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