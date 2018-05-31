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Сергей Кирьяков: со спортивной точки зрения хотелось бы, чтобы Салах не играл с Россией
Бывший футболист московского "Динамо" Сергей Кирьяков не хочет, чтобы нападающий сборной Египта Мохамед Салах сыграл против сборной России.
"Со спортивной точки зрения хотелось бы, чтобы Салах не играл. Это игрок очень высокого уровня, который силен индивидуально и может в одиночку решить судьбу матча", — сказал специалист.
Также он рассказал, кто хочет увидеть игрока английского футбола на российских полях.
"С другой стороны, в игре должна быть зрелищность, чтобы в честной борьбе доказать, что ты сильнее. Для болельщиков и журналистов лучше, чтобы он сыграл, однако для специалистов и всего нашего футбола будет лучше, если Салах участия в матче не примет. Тогда наши шансы на выход из группы повысятся", — добавил Кирьяков.
"Газета.ру"
"Со спортивной точки зрения хотелось бы, чтобы Салах не играл. Это игрок очень высокого уровня, который силен индивидуально и может в одиночку решить судьбу матча", — сказал специалист.
Также он рассказал, кто хочет увидеть игрока английского футбола на российских полях.
"С другой стороны, в игре должна быть зрелищность, чтобы в честной борьбе доказать, что ты сильнее. Для болельщиков и журналистов лучше, чтобы он сыграл, однако для специалистов и всего нашего футбола будет лучше, если Салах участия в матче не примет. Тогда наши шансы на выход из группы повысятся", — добавил Кирьяков.
"Газета.ру"
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