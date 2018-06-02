СМИ: Филип Уремович перейдёт в "Рубин"

Защитник словенского клуба "Олимпия" Филип Уремович перейдёт в "Рубин".Клубы уже согласовали трансфер 21-летнего хорватского футболиста. Ожидается, что соглашение с игроком будет подписано в ближайшее время.Интернет-портал Transfermarkt оценивает Уремовича в € 250 тыс. В январе 2018 года центральный защитник перешёл из второй команды загребского "Динамо" в "Олимпию" за € 200 тыс. В составе словенского клуба, который в мае выиграл чемпионат страны, Филип провёл 19 матчей во всех турнирах и отметился одним голом. На счету Уремовича пять матчей и гол за сборную Хорватии U19.