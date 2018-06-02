Василий Уткин: "Зенит" - это кладбище талантов

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника "Ахмата" и сборной России Антона Швеца. При этом отмечалось, что игрока может перехватить "Зенит".Также сообщалось, что российским футболистом активно интересуется московский "Спартак", который, как отмечалось, уже активно работает над трансфером полузащитника."Да, если включится "Зенит", шансов у игрока не будет", – написал Уткин на своей странице в "твиттере", прикрепив к записи хэштег #кладбищеталантов.