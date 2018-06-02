Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|16
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119497
|Зенит
|104669
|Отдых в Крыму.
|184
|Товарищеские матчи сборной России
|9
|Политика и события в стране и мире
|4221
|КБ-Гостевая
|26660
|Курилка
|1525
Новости партнеров
Лента новостей:
Василий Уткин: "Зенит" - это кладбище талантов
Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника "Ахмата" и сборной России Антона Швеца. При этом отмечалось, что игрока может перехватить "Зенит".
Также сообщалось, что российским футболистом активно интересуется московский "Спартак", который, как отмечалось, уже активно работает над трансфером полузащитника.
"Да, если включится "Зенит", шансов у игрока не будет", – написал Уткин на своей странице в "твиттере", прикрепив к записи хэштег #кладбищеталантов.
Также сообщалось, что российским футболистом активно интересуется московский "Спартак", который, как отмечалось, уже активно работает над трансфером полузащитника.
"Да, если включится "Зенит", шансов у игрока не будет", – написал Уткин на своей странице в "твиттере", прикрепив к записи хэштег #кладбищеталантов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.