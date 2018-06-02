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Василий Уткин: "Зенит" - это кладбище талантов

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника "Ахмата" и сборной России Антона Швеца. При этом отмечалось, что игрока может перехватить "Зенит".

Также сообщалось, что российским футболистом активно интересуется московский "Спартак", который, как отмечалось, уже активно работает над трансфером полузащитника.

"Да, если включится "Зенит", шансов у игрока не будет", – написал Уткин на своей странице в "твиттере", прикрепив к записи хэштег #кладбищеталантов.
Теги: Уткин Зенит Швец
Сегодня, 17:25
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(4)
№14 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:52) #
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А были ли они, эти таланты имени лимита на легионеров? Бездарную игру других раскрученных талантов мы недавно видели
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№13 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 17:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вася, как стал никому не нужным так исключительно на дерьме пиарится.... Найдет какую нибудь грязь и вываливает, причем про все клубы ,без разбора.. Хотя как комментатор он был не самый худший... А в общем: Просто человек...просто человек человек - ..... Ну все,наверное, эту автографическую песню Васи слышали....


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№12 Написал: Asking (Сегодня, 17:48) #
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online

Цитата: acuk
Шатов, Зырянов, Кузяев, Широков, Анюков

stuck_out_tongue_winking_eye
Шатов и Кузяев стали лавочниками, Анюков - алкоголиком, Широков - скандалистом, которого выперли из трех команд, Зырянчег так и остался средним


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№11 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
а Спартак?

а Спартак не перебьет финансово предложение госспонсора.поэтому у игрока и нет шансов.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:42) #
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online

"Да, если включится "Зенит", шансов у игрока не будет

Шансы будут, другое дело что так называемые " таланты"- пиар агентов в-основном.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: anonymous (Сегодня, 17:42) #
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а Спартак?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acuk
Шатов, Зырянов, Кузяев, Широков, Анюков из добротных средних игроков РФПЛ именно в Зените статали теми кем их знают сейчас

еще шлюба.бухаров.молло.аилтон.ансальди.и много других счастливчиков.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Новости уже две недели.Админы явно пьют тормозную жидкость.Свиноте в коментах сосай и готовь пукан для оприходования в Европе.Спартак не просто кладбище деградантов,но и позор футбольной России и ее главное посмешище.Когда игрока из Европы зовут в Сраптак он от смеха по земле катается.Не один стоящий футболист в подобную помойку и к тренеру-физруку не пойдет.Только всякие Петковичи и Педроши.А игрокам в Зените нужно пахать.Широков,Зырянов,Файзулин,Анюков в Зените провели феерические сезоны.Кто то не тянет,а кто то не хочет работать.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№6 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 17:40) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Да ну. Высер какой-то.

В Зенит вон набрали колонию аргентинскую, а заиграл Кузяев. Из Терека, к слову, перейдя.

Кто старается, тот и играет.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 17:37) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Шатов, Зырянов, Кузяев, Широков, Анюков из добротных средних игроков РФПЛ именно в Зените статали теми кем их знают сейчас
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 17:32) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зенит - это воплощение партии "Единая Россия". Дальше уже делайте выводы сами.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: coban сегодня (Сегодня, 17:31) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да почему талантов то? Просто-кладбИЩе..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 17:30) #
  • -3
  •  (11)
online

Ща болотные газы вспучатся, поясняя, что они с детства ненавидели Уткина. Ветер... Флюгеров по всем сторонам мотает


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:26) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Фас!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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