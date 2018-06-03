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Новости партнеров

Сергей Рыжиков: представляю себя в "Спартаке"

Бывший вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков прокомментировал информацию о том, что его хочет подписать "Спартак".

– Спрос на голкипера Рыжикова есть? Мне ваш агент Сафонов сказал, что 6-7 клубов интерес к вашей персоне проявляют.

– Алексей Николаевич мне тоже говорит, что так и есть. Но до конкретных переговоров дело пока не доходило.

– А что скажете об интересе к вам со стороны "Спартака"? Вы вообще представляете себя в "Спартак" в 37 лет?

– И не только в "Спартаке". У меня есть силы, мотивация, желание играть. Я ведь, по сути, и заиграл-то в большом футболе только в 27. А потому не успел устать от него.

– Как вам нынешние спартаковские вратари – Селихов и Ребров?

– Отличные ребята и хорошие голкиперы. С Артемом мы вообще друзья, в сборной еще встречались. Жаль, что Селихов получил такую травму. Но такова футбольная судьба.

– Как вы себе представляете свой приход в "Спартак"? Жили себе Селихов с Ребровым, не тужили. И вдруг появляется 37-летний дядька, который хочет отобрать их хлеб. Вот вся дружба и врозь…

– Везде, где бы я ни играл, у меня были прекрасные отношения с конкурентами. Тем более что вратари – адекватные люди.

– А многие считают по-другому…

– Я имею в виду адекватные в своем кругу. Хотя я знал вратарей, которые не разговаривали между собой в одной команде. Думаю, у меня все будет нормально. Хотя говорить об это рано.

– Восемь лет назад вас уже приглашали "Спартак", за который вы с детства болели. Почему не срослось?

– Было дело, приглашал Карпин. Когда Бердыев об этом узнал, то мне тут же сделали такие же условия, которые предлагал "Спартак". И когда я отказался, спартаковцы пригласили Диканя.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рыжиков Спартак
Сегодня, 12:05
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№10 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 13:02) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Е5 FC SM
сраптак это кладбище российских футболистов


"Да, если включится "Зенит", шансов у игрока не будет", – написал Уткин на своей странице в "твиттере", прикрепив к записи хэштег #кладбищеталантов.

Чего, лошадь, своих "мыслЕй-скакунов" совсем осилить не можешь? Даже таких.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№9 Написал: Asking (Сегодня, 12:59) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: SergioV
Ахахахаха, ты жалок, как и твой любимый клуб!

Да, оперативка у него на 2 мега, даже одну фразу Уткина до конца запомнить не смог smile Убогие болотные бакланы...


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№8 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 12:55) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Е5 FC SM

сраптак это кладбище российских футболистов

Ахахахаха, ты жалок, как и твой любимый клуб! joy

Цитата: metric
Селихов окончательно сядет на лавку,если Рыжиков окажется в Спартаке.

Скорее Лунёв Лодыгину проиграет.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Asking (Сегодня, 12:49) #
  • -2
  •  (2)

Селихов лучше на порядок, сиди в Рубине


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 12:46) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не будет тебя в Спартаке, Селихов к сентябрю уже восстановится, смысла нет
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:34) #
  • -1
  •  (3)

metric,
zdorovaya konkurenziya tolko uluchshit uroven selixova!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№4 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 12:32) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
[quote=metric]Селихов окончательно сядет на лавку,если Рыжиков окажется в Спартаке.[/quot
сраптак это кладбище российских футболистов


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:20) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
так если на лавке - то там и представлять не сложно
потому все логично.вряд ли кто будет менять основного вратаря этого сезона
иначе куда деть дифирамбы Селихову и так далее?
на подстраховку доигрывать - вполне


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:18) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
А что? в связи с травмой Селихова на сезон (1+1) и возьмут.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: metric Ленинград-Гатчина (Сегодня, 12:11) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Селихов окончательно сядет на лавку,если Рыжиков окажется в Спартаке.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
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