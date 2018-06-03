Сергей Рыжиков: представляю себя в "Спартаке"

Бывший вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков прокомментировал информацию о том, что его хочет подписать "Спартак".– Алексей Николаевич мне тоже говорит, что так и есть. Но до конкретных переговоров дело пока не доходило.– И не только в "Спартаке". У меня есть силы, мотивация, желание играть. Я ведь, по сути, и заиграл-то в большом футболе только в 27. А потому не успел устать от него.– Отличные ребята и хорошие голкиперы. С Артемом мы вообще друзья, в сборной еще встречались. Жаль, что Селихов получил такую травму. Но такова футбольная судьба.– Везде, где бы я ни играл, у меня были прекрасные отношения с конкурентами. Тем более что вратари – адекватные люди.– Я имею в виду адекватные в своем кругу. Хотя я знал вратарей, которые не разговаривали между собой в одной команде. Думаю, у меня все будет нормально. Хотя говорить об это рано.– Было дело, приглашал Карпин. Когда Бердыев об этом узнал, то мне тут же сделали такие же условия, которые предлагал "Спартак". И когда я отказался, спартаковцы пригласили Диканя.